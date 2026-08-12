نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي.. طعام غير متوقع يعالج حب الشباب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

أخطاء غير متوقعة تزيد الشعور بالحر

جراحة غضروف الركبة تضر أكثر مما تنفع .. دراسة تحذر مرضى منتصف العمر

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

طعام غير متوقع يعالج حب الشباب

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور