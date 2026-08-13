توك شو| استقرار الطقس الذهب والعملات.. قوات الاحتلال تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدا للاستيلاء عليها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الدولار بكام? ..أسعار صرف العملات اليوم الخميس 13 أغسطس



تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفية المصرية، في ظل أهمية أسعار الصرف وتأثيرها المباشر على حركة التجارة والاستيراد والسفر وتحويلات العاملين بالخارج.

وتتصدر أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي عمليات البحث والمتابعة، خاصة مع استمرار ترقب تحركات سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم، تحركات ملحوظة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن النفيس، خاصة في ظل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بالذهب باعتباره أحد أهم وسائل حفظ قيمة الأموال والاستثمار على المدى الطويل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، نحو 6340 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7245 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 5434 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7245 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث درجة النقاء، ويقبل عليه بعض المستثمرين والراغبين في شراء المشغولات والسبائك الذهبية ذات النقاء المرتفع.

رانيا المارية: الاستثمار الحقيقي في الإنسان.. والعمل الحر فرصة واعدة للشباب



أكدت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن العمل الحر أصبح أحد المكونات الرئيسية لسوق العمل الحديث، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مشيرة إلى أن الإنترنت والذكاء الاصطناعي ساهما في توفير فرص واسعة أمام الشباب للعمل مع عملاء من مختلف دول العالم، دون التقيد بمكان أو وقت محدد.

الإنترنت والذكاء الاصطناعي يغيران سوق العمل

وقالت رانيا المارية، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التطورات التكنولوجية أعادت تشكيل طبيعة سوق العمل، وأصبح بإمكان الشباب تقديم خدماتهم والوصول إلى عملاء خارج الحدود من خلال المنصات الرقمية.

وأوضحت أن الاستثمار الأهم خلال المرحلة الحالية يجب أن يركز على الإنسان نفسه، خاصة تطوير مهاراته وقدرته على التعلم المستمر ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل.

عادات يومية خاطئة بعد تناول الطعام.. تحذير من ارتجاع المريء وعسر الهضم



حذّر الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، من عدد من العادات اليومية الخاطئة التي يمارسها البعض بعد تناول الطعام، مؤكدًا أنها قد تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي والصحة العامة، وتزيد من فرص الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم وارتجاع المريء.

النوم مباشرة بعد الأكل يسبب ارتجاع المريء

وأوضح منيسي، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن النوم مباشرة عقب تناول الطعام من أبرز العادات التي يجب تجنبها، لما قد يسببه من ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالشرقة خلال ساعات الليل.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الطعام يمثل أيضًا أحد العوامل التي تؤثر على عملية الهضم، موضحًا أن المعدة تحتاج إلى نحو 3 إلى 5 ساعات لتفريغ محتوياتها، وبالتالي فإن تناول وجبات كبيرة، خاصة قبل النوم، قد يزيد من احتمالية حدوث مشكلات بالجهاز الهضمي.

المشروبات الغازية والأطعمة الدسمة تزيد مشكلات المعدة

وحذّر استشاري الجهاز الهضمي من الإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، مشيرًا إلى أنها قد تزيد من تكوّن الغازات والشعور بالإرهاق.

خبير تربوي يحذر من الضغط على الأطفال مع بداية الدراسة



أكد الدكتور أحمد علام، الخبير التربوي، أن الضغط الزائد على الأطفال مع بداية العام الدراسي قد ينعكس سلبًا على مستواهم التعليمي والنفسي، مشددًا على أهمية توفير بيئة هادئة ومشجعة تساعد الطالب على التعلم والاستيعاب وتحقيق أفضل النتائج.

التوتر يؤثر على قدرة الطفل على التحصيل

وقال أحمد علام، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن الطفل عندما يكون متوترًا أو يتعرض لضغوط مستمرة من الأسرة، قد لا يتمكن من تقديم أفضل ما لديه، حتى وإن كان يمتلك قدرات جيدة على التحصيل.

وأوضح أن الضغط المستمر قد يؤدي كذلك إلى نسيان المعلومات التي نجح الطفل في استذكارها، داعيًا أولياء الأمور إلى التعامل مع الدراسة باعتبارها رحلة للتعلم واكتساب المعرفة، وليس اختبارًا دائمًا لقدرات الطفل.

إشغالات كاملة بالساحل الشمالي.. العلمين تتحول إلى وجهة سياحية عالمية



تشهد منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة طفرة سياحية غير مسبوقة، مع تسجيل الفنادق نسب إشغال بلغت 100% خلال الموسم الحالي، بالتزامن مع ارتفاع حركة الطيران بمطار العلمين بنسبة 57%، في مؤشر على تنامي مكانة المنطقة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في مصر للسائحين العرب والأجانب.

السياحة الخليجية والأوروبية تتصدر المشهد

وقال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن الساحل الشمالي تجاوز مرحلة الاعتمادث على السياحة المحلية، وأصبح يستقطب أعدادًا متزايدة من الزائرين من دول الخليج وعدد من الأسواق الأوروبية، لافتًا إلى بدء تشغيل رحلات جوية من روسيا إلى مطار العلمين.

وأوضح هزاع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الطفرة السياحية التي تشهدها المنطقة جاءت نتيجة التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية، إلى جانب دخول علامات فندقية عالمية إلى السوق المصرية، ما عزز من جاذبية الساحل الشمالي أمام السياح من مختلف الجنسيات.

الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها



كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن القوات أخلت منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي سياق آخر ، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قياديًا بحركة "حماس" بغارة جوية على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.