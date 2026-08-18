هانز فليك يختبر حمزة عبد الكريم.. والمهاجم يرد بأداء مبهر في إنهاء الهجمات

سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على الظهور الأول للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم في تدريبات الفريق الأول بنادي برشلونة، مؤكدة أن اللاعب نجح في لفت الأنظار سريعًا خلال أول اختبار له مع الفريق الكتالوني.

وحسب الصحيفة، قرر الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، تخصيص تدريبات على إنهاء الهجمات لحمزة عبد الكريم، من أجل التعرف بشكل أكبر على قدراته ومستواه في هذا الجانب، خاصة في ظل صغر سن اللاعب ورغبته في إثبات نفسه أمام الجهاز الفني.

وأشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن نتيجة الاختبار كانت مبهرة، بعدما أظهر حمزة مستوى مميزًا في اللمسة الأخيرة، سواء خلال التسديدات القطرية، أو التصويب نحو القائم القريب، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع الكرات الهوائية والتسجيل بالرأس.

وأضافت الصحيفة أن أداء المهاجم المصري أثار إعجاب الحاضرين في التدريب، لدرجة أن أحد المتواجدين وصف لحظة لعب حمزة أول كرة برأسه قائلًا: «يا له من جنون!».

ويواصل حمزة عبد الكريم تدريباته مع برشلونة استعدادًا للمشاركة في مواجهة الأهلي المرتقبة، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.