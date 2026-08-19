قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: عودة الولايات المتحدة وطهران إلى التفاوض ممكنة
قرار عاجل من المحكمة ضد سائق اعتد.ى على خطيبته السابقة بالمعصرة
تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية وثلاثة من عناصر النخبة في حماس بغارة على الشاطئ
دعوى أمام المحكمة لوقف قبول اللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء فئة معينة | تفاصيل
بدء عزاء الفنان عمرو محمد علي بالشيخ زايد
عالم أزهري: مساعدة الزوجة في الإنفاق على أبنائها من باب «الفضل» وليس «الفرض»
مدرب طرابزون سبور يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام فرينكفاروش
جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين
وادي دجلة يعلن أسعار التذاكر الموسمية أمام جماهير وأعضاء النادي لحضور مباريات الفريق الأول
1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الإفتاء: تهادي حلوى المولد النبوي بين الناس لا حرج فيه.. ولا دليل على تحريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيلة صحة الغربية تقود جولة موسعة بمستشفى قطور المركزي والمنشآت الصحية التابعة

وكيلة الصحة بالغربية
وكيلة الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، جولة تفقدية موسعة بمستشفى قطور المركزي والإدارة الصحية والوحدات الصحية التابعة لها، يرافقها الدكتورة فاطمة عبد المنعم، وكيل المديرية، وذلك عقب تشكيل لجنة موسعة من الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمتابعة مختلف جوانب العمل.

توجيهات صحة الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى، حيث حرصت وكيلة الوزارة على الاستماع إلى شكاوى المرضى ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة بوحدة الغسيل الكلوي، كما تابعت مدى توافر المستلزمات الطبية بالمخازن، وانتظام أرصدة الأدوية بالصيدليات، ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الاستهلاك وضمان توافر الاحتياجات أولًا بأول.

تحسين خدمات المواطنين 

كما تابعت موقف القوى البشرية بالمستشفى، ووجهت بسرعة العمل على سد احتياجات التخصصات الطبية المختلفة، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأداء.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

ووجهت الدكتورة رشا خضر، على الفور، بالتنسيق لتوفير أجهزة غسيل كلوي إضافية من مستشفى المنشاوي العام، مع إرسال لجنة فنية لمعاينة الأجهزة واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وتشغيلها، بما يسهم في دعم الخدمة واستيعاب احتياجات المرضى.

متابعة المبادرات الرئاسية وحملة «100 يوم صحة»

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة رشا محمود خضر فريق المبادرات الرئاسية المتحرك بمستشفى قطور المركزي، وأشادت بما يقدمه الفريق من خدمات صحية للعاملين بالمستشفى والمترددين عليه، حيث بلغت نسبة تغطية العاملين بخدمات المبادرات 71%، بإجمالي 1285 خدمة مقدمة.

دعم خدمات المبادرات 

وتضمنت الخدمات مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وعلاجهما، بالإضافة إلى مبادرات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وعلاجها.

وأكدت وكيلة الوزارة أهمية استمرار التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما أوصت بتكثيف المتابعة الميدانية لفرق المبادرات الرئاسية ضمن حملة «100 يوم صحة»، والتوسع في التحركات للوصول بالخدمات إلى مختلف الفئات المستهدفة.

ختام جولة تفقدية 

وفي ختام جولتها بالمستشفى، عقدت الدكتورة رشا خضر اجتماعًا مع الهيئة الطبية بالمستشفى، لمتابعة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية وبروتوكولات استخدام الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، إلى جانب مناقشة خطة وزارة الصحة والسكان الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد بالمستشفى، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة المنشأة.

مراجعة مؤشرات 

كما تم خلال الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومتابعة معدلات الوفيات بأقسام الحضانات والعنايات المركزة، للوقوف على أسبابها ومراجعة الإجراءات الطبية المتبعة، والعمل على تحسين النتائج ورفع مؤشرات الجودة.

وفي السياق ذاته، تابعت اللجنة المشكلة من المديرية المرور على الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بقطور، حيث تم متابعة انتظام العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومراجعة تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، ومدى الالتزام بجداول العمل ومواعيد تقديم الخدمة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية 

كما اطمأنت اللجنة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وسرعة استكمال أي نواقص، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمة بصورة لائقة، إلى جانب متابعة أعمال المبادرات الرئاسية وخدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدات الصحية.

وشددت الدكتورة رشا خضر، خلال المرور، على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء الوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وذات جودة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

وأكدت وكيلة الوزارة أن الجولات الميدانية تأتي في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالغربية للمتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ورصد الاحتياجات والتحديات على أرض الواقع، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة والسكان نحو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ودعم استقرار المنظومة الصحية بمحافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية جولة وكيلة الصحة الغربية مستشفي قطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

إطارات السيارات

7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

تسلا نيويورك 2026

تسلا تبني أضخم محطة شحن سريع في نيويورك

لامبورجيني

لامبورجيني تحسم الجدل.. لا عودة للفتيس اليدوي

بالصور

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد