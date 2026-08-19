وكيلة صحة الغربية تقود جولة موسعة بمستشفى قطور المركزي والمنشآت الصحية التابعة

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، جولة تفقدية موسعة بمستشفى قطور المركزي والإدارة الصحية والوحدات الصحية التابعة لها، يرافقها الدكتورة فاطمة عبد المنعم، وكيل المديرية، وذلك عقب تشكيل لجنة موسعة من الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمتابعة مختلف جوانب العمل.

توجيهات صحة الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى، حيث حرصت وكيلة الوزارة على الاستماع إلى شكاوى المرضى ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة بوحدة الغسيل الكلوي، كما تابعت مدى توافر المستلزمات الطبية بالمخازن، وانتظام أرصدة الأدوية بالصيدليات، ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الاستهلاك وضمان توافر الاحتياجات أولًا بأول.

تحسين خدمات المواطنين

كما تابعت موقف القوى البشرية بالمستشفى، ووجهت بسرعة العمل على سد احتياجات التخصصات الطبية المختلفة، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأداء.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

ووجهت الدكتورة رشا خضر، على الفور، بالتنسيق لتوفير أجهزة غسيل كلوي إضافية من مستشفى المنشاوي العام، مع إرسال لجنة فنية لمعاينة الأجهزة واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وتشغيلها، بما يسهم في دعم الخدمة واستيعاب احتياجات المرضى.

متابعة المبادرات الرئاسية وحملة «100 يوم صحة»

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة رشا محمود خضر فريق المبادرات الرئاسية المتحرك بمستشفى قطور المركزي، وأشادت بما يقدمه الفريق من خدمات صحية للعاملين بالمستشفى والمترددين عليه، حيث بلغت نسبة تغطية العاملين بخدمات المبادرات 71%، بإجمالي 1285 خدمة مقدمة.

دعم خدمات المبادرات

وتضمنت الخدمات مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وعلاجهما، بالإضافة إلى مبادرات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وعلاجها.

وأكدت وكيلة الوزارة أهمية استمرار التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما أوصت بتكثيف المتابعة الميدانية لفرق المبادرات الرئاسية ضمن حملة «100 يوم صحة»، والتوسع في التحركات للوصول بالخدمات إلى مختلف الفئات المستهدفة.

ختام جولة تفقدية

وفي ختام جولتها بالمستشفى، عقدت الدكتورة رشا خضر اجتماعًا مع الهيئة الطبية بالمستشفى، لمتابعة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية وبروتوكولات استخدام الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، إلى جانب مناقشة خطة وزارة الصحة والسكان الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد بالمستشفى، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة المنشأة.

مراجعة مؤشرات

كما تم خلال الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومتابعة معدلات الوفيات بأقسام الحضانات والعنايات المركزة، للوقوف على أسبابها ومراجعة الإجراءات الطبية المتبعة، والعمل على تحسين النتائج ورفع مؤشرات الجودة.

وفي السياق ذاته، تابعت اللجنة المشكلة من المديرية المرور على الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بقطور، حيث تم متابعة انتظام العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومراجعة تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، ومدى الالتزام بجداول العمل ومواعيد تقديم الخدمة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

كما اطمأنت اللجنة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وسرعة استكمال أي نواقص، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمة بصورة لائقة، إلى جانب متابعة أعمال المبادرات الرئاسية وخدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدات الصحية.

وشددت الدكتورة رشا خضر، خلال المرور، على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء الوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وذات جودة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وأكدت وكيلة الوزارة أن الجولات الميدانية تأتي في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالغربية للمتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ورصد الاحتياجات والتحديات على أرض الواقع، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة والسكان نحو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ودعم استقرار المنظومة الصحية بمحافظة الغربية.