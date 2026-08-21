في خامس محطات التقييم.. وكيل تعليم بورسعيد يترأس مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

واصل محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، ترأس لجنة المقابلات الشخصية لمسابقة شغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2026 – 2027، وذلك لليوم الخامس على التوالي، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، في إطار استكمال مراحل التقييم واختيار أفضل العناصر لشغل المواقع القيادية والإشرافية.

وتضم اللجنة في عضويتها الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد - رئيس مجلس الأمناء والأستاذة الدكتورة ريحاب عبد العزيز عميد كلية التربية جامعة بورسعيد، وعفاف كامل المدير العام بمديرية التنظيم والإدارة، وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية، وهيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني، حيث تواصل اللجنة أعمالها وفق ضوابط ومعايير دقيقة تستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة والموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

تعليم بورسعيد تواصل مقابلات الوظائف الإشرافية

وشملت المقابلات الشخصية اليوم المتقدمين لشغل وظائف مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية، إلى جانب موجه أول وموجه عام، حيث خضع المتقدمون لعملية تقييم متكاملة تستهدف الوقوف على مدى امتلاكهم للخبرات والمهارات القيادية والفنية، والقدرة على إدارة العمل وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار، بما يتناسب مع طبيعة وأهمية المواقع المستهدف شغلها.

وأكد محمود بدوي أن تواصل أعمال لجنة المقابلات لليوم الخامس يأتي في إطار حرص تعليم بورسعيد على استكمال إجراءات المسابقة وفق أعلى معايير الدقة والانضباط والحيادية، مشيرًا إلى أن اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية يمثل خطوة محورية في دعم منظومة العمل التعليمي والإداري، وتعزيز كفاءة القيادات والكوادر القادرة على تحقيق مستهدفات تطوير الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.

وفي ختام أعمال اليوم، أعرب مدير المديرية عن تمنياته لجميع المتقدمين بالتوفيق والسداد، مؤكدًا أن المديرية مستمرة في تنفيذ جميع مراحل المسابقة بمنتهى المهنية والشفافية، وصولًا إلى اختيار الأكفأ والأجدر لشغل المواقع الإشرافية والقيادية.