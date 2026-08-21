محافظ بورسعيد : حصر المحلات الشاغرة بالأسواق .. وإقامة أسواق حضارية على الطرق

​وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ببدء حصر شامل ودقيق لكافة المحلات التجارية الشاغرة وغير المستغلة داخل الأسواق المعتمدة بالمحافظة، تمهيداً لإعادة تخصيصها وتشغيلها أمام المواطنين والشباب، بما يضمن استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

محافظ بورسعيد يوجّه بحصر المحلات الشاغرة بالأسواق .. ويكلف بإقامة أسواق حضارية على الطرق الرئيسية

​و شدد المحافظ على سرعة دراسة وإقامة أسواق حضارية جديدة وتنظيم مساحات تجارية على الشوارع والطر الرئيسية، وذلك للاستجابة لمطالب قطاع كبير من المواطنين الراغبين في العمل واقامه مشاريع صغيره بها ، مع مراعاة الحفاظ على المظهر الجمالي والانضباط المروري بالشارع البورسعيدي.