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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: حملات لمجابهة النباشين والفرزة للحفاظ على المظهر الحضاري

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات مجابهة "النباشين" والفرزة للحفاظ على المظهر الحضاري
محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات مجابهة "النباشين" والفرزة للحفاظ على المظهر الحضاري
محمد الغزاوى

​شدد اللواء إبراهيم ابو ليمون  محافظ بورسعيد على تكثيف الحملات الميدانية لمجابهة ظاهرة "النباشين" وعمليات الفرز العشوائي للقمامة في القائم بها في الشوارع، مؤكداً أن هذه الممارسات الخاطئة تسيء للشكل العام وتعيق جهود منظومة النظافة الجديدة بالمعالم والمحاور الرئيسية.

​ووجّه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتشديد الرقابة الميدانية والمرور الدوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ومصادرة معدات الفرز والمظاهر العشوائية.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات مجابهة "النباشين" والفرزة للحفاظ على المظهر الحضاري

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة النظافة العامة وتحسين البيئة الحضارية للمواطنين، ولن تهاون مع أي تجاوزات تؤثر سلباً على المظهر الجمالي لبورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النباشين

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