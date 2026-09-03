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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. حيل بسيطة لحماية الهاتف المحمول من حرارة الصيف و تطبيقات مجانية لكشف لصوص الشبكة وتسريعها

أخبار التكنولوجيا..
أخبار التكنولوجيا..
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

دون علمهم.. دعوى قضائية تتهم ميتا بانتهاك خصوصية ملايين المارة فما القصة؟

واجهت شركة ميتا اتهامات جديدة واسعة النطاق بأن نظاراتها المزودة بالذكاء الاصطناعي انتهكت موافقة "ملايين" المارة في دعوى قضائية لاذعة ولم تتح الفرصة لأي من المارة في أي مكان.

على الجانب الآخر قد تم تعديل دعوى قضائية جماعية جارية ضد شركة ميتا، والتي تتهم عملاق التكنولوجيا بتشويه ممارسات الخصوصية الخاصة به فيما يتعلق بنظارات ميتا للذكاء الاصطناعي المثيرة للجدل، أمس لتشمل فئة جديدة من المدعين "الشهود" الذين يزعمون أن ميتا انتهكت خصوصيتهم دون موافقتهم

بشرى لعشاق Vivo.. تغييرات جذرية وتحديثات بصرية ثورية |إليك التفاصيل

أُعلن رسمياً عن موعد إطلاق نظام التشغيل المرتقب OriginOS 7 في 16 سبتمبر، ومن المتوقع أن تكشف الشركة خلال الحدث عن خريطة الطريق الرسمية لتوفير التحديث، وعرض أبرز الميزات والترقيات الجديدة وكانت Vivo قد مهدت لهذا الحدث بسلسلة من الإعلانات التشويقية والتي تسلط الضوء على العديد من التغييرات الجذرية والتحديثات البصرية كبرى والتي سيشهدها تصميم الواجهة الجديدة.

دليلكِ الذكي.. حيل بسيطة لحماية الهاتف المحمول من حرارة الصيف

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر سخونة الهواتف الذكية وتلف بطارياتها. إليكِ خطوات عملية ومباشرة لحماية جهازكِ من الارتفاع المفرط في الحرارة

تجنب الشاشات الشمسية المباشرة

 لا تترك هاتفك في السيارة أو أي مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
عند وضع هاتفك في الخارج، فحاول وضعه في الظل أو استخدم غطاءً واقيًا من الشمس.

إنترنت منزلكِ بطيء؟ إليكِ تطبيقات مجانية لكشف لصوص الشبكة وتسريعها

تُعد مشكلة بطء الإنترنت من الأمور المزعجة والتي تواجه المستخدمين يومياً، و تؤثر سلباً على تصفح المواقع، مشاهدة الفيديوهات، أو إنجاز الأعمال.

وغالباً ما يعود هذا البطء إلى أسباب خفية كاستهلاك التطبيقات للخلفية أو وجود أجهزة غريبة تسرق سعة الشبكة، وتتوفر مجموعة من التطبيقات الذكية والمجانية والتي تتيح لك فحص الشبكة، والكشف عن المشاكل المؤثرة على الأداء، وحلها دون استعادة السرعة الكاملة لاتصالك.

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