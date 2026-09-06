أخبار التوك شو| اتحاد منتجي الدواجن: 10 جنيهات خسائر في الكيلو.. وخبر سار من الإسكان للمواطنين بشأن طرح 25 ألف وحدة جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير السياحة: التصريح بالتنقيب عن الآثار لا يُمنح لأشخاص.. والعمل به يتم وفق ضوابط مؤسسية

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التعامل مع عمليات التنقيب عن الآثار يتم وفق إطار مؤسسي وضوابط قانونية واضحة، مشددًا على أن تصاريح الحفر والتنقيب لا تُمنح لأشخاص بشكل فردي، وإنما لمؤسسات ووفق إجراءات محددة.

أستاذ بالمعهد القومي للتغذية: مش بناكل البيض والفراخ نية عشان نصاب بالسالمونيلا

أكد الدكتور مجدي نزيه، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية، أن خطورة السالمونيلا تأتي من انتقالها من الغذاء النيئ للفرد.

الأمم المتحدة: علاج أضرار تجارة الرقيق يحتاج حلولا شاملة تتجاوز التعويضات المالية

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن معالجة التداعيات التي خلفتها تجارة الرقيق تتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على تقديم تعويضات مالية، مشيرًا إلى أن بحث هذه القضية واتخاذ قرار بشأنها يظل من اختصاص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الفراخ بـ65 جنيه.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر: 10 جنيه خسائر في الكيلو

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا بسيطًا خلال الفترة الأخيرة، مقابل تراجع كبير في أسعار البيض، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المربين.

مستشار وزير التنمية المحلية سابقا: فلسفة المحليات تحتاج إلى تغيير

كشف صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن فلسفة المحليات تحتاج إلى تغيير حتى تواكب ما أعلنه الرئيس السيسي من رغبة صادقة في توصيل ما تم من إنجازات للمواطن.

عمر كمال: نفسي أتصالح مع حسن شاكوش ونرجع نعمل نجاحاتنا زي زمان

كشف الفنان عمر كمال عن جانب من الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الفني، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه خلال السنوات الأخيرة لم يأتِ بين ليلة وضحاها، وإنما سبقه سنوات طويلة من العمل والمعاناة والسعي.

وحدات لمحدودي الدخل والمقبلين على الزواج والتقديم خلال أيام.. الإسكان تكشف التفاصيل

وحدات سكنية جديدة.. خبر سار تزفه وزارة الإسكان للشعب المصري، حيث تستعد الوزارة لطرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك.

جاهزة للاستلام.. خبر سار من الإسكان للمواطنين بشأن طرح 25 ألف وحدة جديدة

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل وشروط طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن باب التقديم يبدأ من 20 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل.



نقيب الفلاحين يحذر: الطماطم قد تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو في أكتوبر.. ويكشف الأسباب

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، من ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الارتفاع المتوقع يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع المساحات المزروعة وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية.

%70 من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر «مصر الرقمية» خلال أسابيع

وجه حسن رداد، وزير العمل، رسالة تحفيزية للشباب المصري تؤكد أهمية التدرج المهني واكتساب المهارات للوصول إلى أعلى المستويات الوظيفية والدخول، كاشفًا عن تحول رقمي واسع في خدمات الوزارة، إلى جانب دور المشروعات القومية في خفض معدلات البطالة.