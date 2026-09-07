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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الحكومية اليمنية تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية كبيرة على الحوثيين

الجيش اليمني
الجيش اليمني
محمد على

أكدت القوات الحكومية اليمنية على أنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية كبيرة على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء.

وأضافت القوات الحكومية اليمنية بأن طائراتها الحربية تستهدف تعزيزات لجماعة الحوثي في منطقة الربيعي غربي مدينة تعز.


فيما قالت القوات الحكومية اليمنية أن “طائراتنا الحربية تدمر 3 عربات لجماعة الحوثي في منطقة الكدحة بمحافظة تعز”، مشيرة إلى أنها دمرت 3 أنساق لمليشيا الحوثي في محور البرح غربي تعز بالطائرات المسيرة.
كما وأفادت القوات الحكومية اليمنية بأنها تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين بمحور البرح ووصول تعزيزات للحوثيين إلى المنطقة.

ووسَّعت القوات الحكومية اليمنية، الاثنين، نطاق عملياتها العسكرية ضد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بفتح محور جديد في محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء، بالتزامن مع استمرار الهجوم المضاد في جبهات الساحل الغربي وتعز، والضربات الجوية في الضالع والبيضاء وغرب مأرب، وسط حديث عسكري عن خسائر وانهيارات كبيرة في صفوف الجماعة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية بدأت عملية زحف لتحرير محافظة الجوف، وتمكنت خلال الساعات الماضية من استعادة معسكر اللبنات ومحيطه، الواقع شرق مدينة الحزم، عاصمة المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في تطور يفتح جبهة واسعة جديدة في مواجهة الجماعة، مع تقدم القوات لتحرير مدينة الحزم.

وتقود العملية قوات من الفرقة الأولى والفرقة الثالثة طوارئ، والمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، بينما تحدثت المصادر عن تراجع في صفوف الحوثيين، وانهيارات في عدد من مواقعهم، بالتزامن مع استمرار الضربات الجوية والإسناد الناري للقوات المتقدمة.

ويأتي التحرك في الجوف غداة إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت معسكر اللبنات، الذي كان الحوثيون يستخدمونه موقعاً عسكرياً، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي، الذي قال إن العملية أدت إلى «تدمير وتحييد قدرات وعناصر» الجماعة، مع استخدام قدرات عسكرية نوعية أُدخلت حديثاً إلى الخدمة.

شرقي الحديدة مقاتلون من الجيش اليمني الجيش اليمني طائراتها الحربية جماعة الحوثي منطقة الربيعي غربي مدينة تعز الكدحة مصادر عسكرية القوات الحكومية محافظة الجوف معسكر اللبنات مدينة الحزم

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