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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق سوار Smart Band 11 الذكي بشاشة AMOLED أكثر سطوعاً

شاومي
شاومي
احمد الشريف

فتحت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية باب الحجز المسبق لسوارها الذكي الاقتصادي الجديد "Smart Band 11"، مقدمة ترقيات بصرية وعملية بارزة تشمل شاشة AMOLED فائقة السطوع وبطارية تدوم حتى 21 يوماً، مع توفيره بأربعة إصدارات متنوعة تلبي تطلعات المستخدمين، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Gizmochina التقني المتخصص.

شاشة AMOLED بسطوع 2000 شمعة 

أوضح التقرير أن السوار يحافظ على تصميمه البيضاوي المميز مع شاشة AMOLED نابضة بالحياة بقياس 1.72 بوصة وحواف جانبية فائقة النحافة بسماكة 2 ملم، لكنه يقدم قفزة لافتة في ذروة السطوع لتصل إلى 2,000 شمعة (Nits) مقارنة بـ 1,500 شمعة في الجيل السابق، مما يعزز سهولة قراءة البيانات تحت أشعة الشمس المباشرة. 

كما خفضت شاومي سماكة الهيكل الخارجي إلى 9.9 ملم وخففت وزنه إلى 15.58 جراماً، ليصبح أكثر راحة وخفة على المعصم طوال ساعات اليوم.

أربعة إصدارات تشمل خامات المعدن 

أشار المصدر إلى أن شاومي وفرت تشكيلة متكاملة من أربعة طرز مختلفة للسوار؛ تضم الإصدار القياسي الأساسي، وإصداراً مزوداً بشريحة "NFC" لإجراء المدفوعات غير التلامسية وإدارة البطاقات الذكية، إلى جانب إصدار معدني بالكامل (All-metal) يستبدل البلاستيك بخامات معدنية راقية، والنسخة الخزفية الفاخرة (Ceramic Edition) التي تمنح السوار مظهراً متميزاً يقارب الساعات الذكية الكلاسيكية.

بطارية تدوم 21 يوماً 

اوضح تقرير موقع Gizmochina أن السوار يعتمد على تحسينات برمجية عميقة لنظام "HyperOS 4" تتيح للبطارية العمل لمدة تصل إلى 21 يوماً بشحنة واحدة في ظروف الاستخدام العادي.

ويدعم الجهاز حزمة استشعار صحية متطورة تشمل رصد معدل نبضات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وإدارة احترافية لمراحل النوم مدعومة بتقلب معدل ضربات القلب (HRV)، إلى جانب مقاومة الماء حتى عمق 50 متراً بمعيار 5ATM والتوافق التام مع هواتف أندرويد وآيفون.

أسعار الحجز المسبق

ذكرت شاومي أن أسعار الحجز المسبق للسوار في السوق الصيني تبدأ من 43 دولاراً أمريكياً للنسخة القياسية، وترتفع إلى 50 دولاراً لنسخة NFC، في حين تتوفر النسختان المعدنية والخزفية بسعر 59 دولاراً، مع توقعات ببدء طرح السوار رسمياً في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

شاومي Xiaomi AMOLED Nits HyperOS 4

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