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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين Galaxy Watch 8 وWatch Ultra تكشف الفروق في البطارية والمتانة

Galaxy Watch 8
Galaxy Watch 8
احمد الشريف

 أجرت تقارير تقنية مقارنة تفصيلية بين ساعتي سامسونج الذكيتين Galaxy Watch 8 وGalaxy Watch Ultra لتحديد الفروق الجوهرية في سعة البطارية، ومستوى المتانة، والعتاد الداخلي، وذلك لمساعدة المستهلكين الراغبين في اقتناء أجهزة قابلة للارتداء تقدم أداءً قوياً مع توفر عروض سعرية متميزة لهذين الطرازين في الأسواق.

أبرز الفروق في التصميم 

أفاد تقرير نشره موقع BGR المتخصص في الأخبار التقنية، أعدته المحررة كريستين بيرسود، بأن كلا الطرازين موجهان لفئتين مختلفتين تماماً من المستخدمين؛ حيث صُممت ساعة Galaxy Watch Ultra بهيكل فائق الصلابة مصنوع من التيتانيوم ومقاومة للماء بمعيار 10ATM مقارنة بمعيار 5ATM لساعة Galaxy Watch 8، مما يجعل طراز "ألترا" ملائماً للمغامرات الخارجية الشاقة وتسلق المرتفعات العالية، مع تأكيد شركة سامسونج أن كلا الساعتين غير مخصصتين للغوص أو الرياضات المائية السريعة. 

وفي المقابل، تتميز ساعة Galaxy Watch 8 بوزن أخف وحجم أصغر، مما يجعلها الخيار الأنسب والمريح للاستخدام اليومي لمعظم المستخدمين.

مقارنة شاملة بين سعة البطارية 

أوضح التقرير أن الفارق العملي الأبرز بين الساعتين يكمن في سعة البطارية وعدد ساعات العمل لكل شحنة، حيث استعرضت البيانات الفنية الأرقام التالية:

تشتمل ساعة Galaxy Watch Ultra على بطارية ضخمة بسعة 590 مللي أمبير في الساعة، تصمد حتى 48 ساعة في نمط توفير طاقة التمارين الرياضية (Exercise Power Saving Mode)، وتصل إلى 100 ساعة كاملة عند تفعيل نمط توفير الطاقة التقليدي.

تعتمد ساعة Galaxy Watch 8 على بطارية بسعة 325 مللي أمبير أو 435 مللي أمبير بحسب مقاس الساعة المختار، وتوفر تشغيلاً يصل إلى 30 ساعة مع تفعيل الشاشة الدائمة (Always-On Display)، وترتفع إلى 40 ساعة عند إيقاف تشغيلها.

توفر الشركة أيضاً طراز Galaxy Watch 8 Classic المزود بإطار دوار فيزيائي وبطارية بسعة 445 مللي أمبير، مع تسجيل نفس معدلات عمر البطارية المعلنة في الطراز القياسي.

المعالج وسعة التخزين 

رصد التقرير تشابهاً واسعاً في المنظومة التشغيلية بين الساعتين؛ إذ تعمل كلتاهما بالمعالج ذاته Exynos W1000، وتعتمدان على مستشعر سامسونج الحيوي المتطور (BioActive Sensor) لتتبع المؤشرات الصحية وبيانات الأنشطة الرياضية عبر تطبيق Samsung Health، إضافة إلى دعم دقيق لأنظمة الملاحة وتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية (GNSS) والتي تشمل أنظمة GLONASS وGalileo وBeidou. 

وتتفوق ساعة Galaxy Watch Ultra بمساحة تخزين تبلغ 64 جيجابايت مقارنة بنحو 32 جيجابايت في Galaxy Watch 8، إلى جانب تزويد طراز ألترا بزر وصول سريع قابل للتخصيص (Quick Button)، وصفارة إنذار مدمجة لحالات الطوارئ، ونمط رؤية ليلية مخصص.

التحديثات البرمجية ونظام التشغيل الجديد

أشار التقرير إلى أن الساعتين تدعمان التحديث إلى أحدث إصدارات نظام التشغيل WearOS وواجهة One UI، حيث تتوفر لهما حالياً النسخة التجريبية (Beta) من واجهة One UI 9، مما يضمن استمرار الدعم البرمجي الكامل والحصول على أحدث الميزات لفترة طويلة للمستخدمين الذين يفضلون اقتناء أجهزة مستقرة وعالية الكفاءة.

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