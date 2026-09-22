قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من الأمم المتحدة: ضرورة إعطاء الأولوية لمنع النزاعات وتسويتها ومعالجة أسبابها الجذرية
نتنياهو يختصر زيارته إلى نيويورك.. غياب لقاء مرتقب مع ترامب عن جدول أعماله
جوتيريش: تنسيق دولي لمواجهة الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
جوتيريش: العالم يعاني حاليا من تبعات التحولات المناخية
ترامب ينفي مجددا نقص مخزونات الذخائر الأمريكية
الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان تثبيت الهدنة التجارية وسط خلافات بشأن الذكاء الاصطناعي وإيران
مصر و7 دول تتمسك بحل الدولتين وترفض تهجير الفلسطينيين وتغيير هوية الأراضي المحتلة
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 1.07 مليون وحدة ضمن «سكن لكل المصريين»
مجلس الوزراء السعودي يستعرض تطورات المنطقة.. الملك سلمان يدين تكرار استهداف مكة
ترامب: الولايات المتحدة لديها مخزون كافٍ من الذخائر.. وتجري زيادة الإنتاج
تأجيل استئناف سيدة وصديقها على حكم إعدامهما في قضية قتل زوجها وتقطيع جثمانه
ترامب يستعد لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة وسط تحركات لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Siri AI في iOS 27 تثير استياء المستخدمين بسبب الأخطاء والبطء

Siri AI في iOS 27 تثير استياء المستخدمين بسبب الأخطاء والبطء
Siri AI في iOS 27 تثير استياء المستخدمين بسبب الأخطاء والبطء

تم إطلاق النسخة الجديدة من سيري، سيري AI، للجمهور هذا الشهر كجزء من نظام التشغيل iOS 27. يتم طرح سيري الجديدة تدريجياً للمستخدمين عبر قائمة انتظار، ويتم تصنيفها على أنها "نسخة تجريبية" مما يشير إلى أن شركة أبل لا تزال لديها بعض العمل للقيام به في الإصدارات اللاحقة.

أصبحت سيري الجديدة أكثر كفاءة في الإجابة على الأسئلة بفضل قاعدة بياناتها الغنية، كما أنها قادرة على البحث في رسائلك وملاحظاتك عن استفسارات ذات صلة، وتستطيع اتخاذ إجراءات بناءً على ما يظهر على شاشتك بفضل خاصية التعرف على الشاشة. مع ذلك، لم تلقَ سيري الجديدة ترحيبًا واسعًا من الجميع.

استنادًا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ثمة عدة أسباب وراء خيبة أمل المستخدمين من سيري الجديدة. يتوقع البعض منها أداء مهام لم تعد آبل بإمكانية تحقيقها، بينما يشير آخرون إلى وجود مشاكل في الأداء والموثوقية تجعل استخدام المساعد بشكل منتظم أمرًا محبطًا.

مشاكل  اتصال الشبكة

يواجه بعض خائضي تجربة مساعد Siri AI الجديد رسالة خطأ متكررة عند التشغيل. تبيّن أن السبب يعود إلى اضطراب في الاتصال بين الهاتف وخوادم Siri السحابية؛ ولتجاوز هذه المشكلة، يُنصح بإيقاف تشغيل شبكة الـ VPN مؤقتاً أو تعديل إعدادات شبكة الـ Wi-Fi لضمان استقرار الاتصال


ميزات مفقودة أو أوامر غير موثوقة مقارنةً بسيري القديمة

على الرغم من القدرات المتقدمة التي يقدمها سيري (Siri) بثوبه الجديد، إلا أنه ما يزال يفتقر إلى بعض الميزات التي كانت تتوفر في النسخة السابقة ولم تُدمج بعد.

تُشير وثائق آبل الرسمية، على سبيل المثال، إلى أن الاستفسار عن بيانات تطبيق الصحة (Apple Health) غير مدعوم حاليًا عبر الذكاء الاصطناعي الجديد لسيري. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان المستخدمين الذين يعتمدون على تكامل ChatGPT استخدام العبارة التوجيهية "استخدام ChatGPT" قبل أوامرهم لتوجيه الطلبات تلقائيًا كما كان الحال في السابق.

يواجه بعض المستخدمين مشكلة مع الصيغ المحددة للأوامر التي كانت تفهمها 'سيري' الكلاسيكية بسلاسة، بينما تتسبب في إرباك 'سيري' الجديدة؛ مما يثير إحباط من اعتادوا على طرح أسئلة معينة بانتظام. ويعود هذا التباين جزئيًا إلى توسع قدرات النسخة الجديدة بشكل كبير، مما جعل بعض الاستفسارات المحددة تبدو غامضة أو حمالة أوجه مقارنة بالنطاق الأضيق والأكثر دقة للنسخة السابقة."

أبرز التحسينات المضافة:

  • تطوير المفردات: استبدال "سيري القديمة" بـ "سيري الكلاسيكية" أو "النسخة السابقة"، وتحويل كلمة "يُزعج" إلى "يثير إحباط" لرفع جودة التعبير.
  • تحسين تدفق الجمل: ربط الأفكار بشكل متناغم يسهل عملية القراءة والفهم.
  • دقة المعنى: استخدام تعبير "تبدو غامضة أو حمالة أوجه" لتوضيح سبب الخلط الذي يحدث للمساعد الذكي بسبب اتساع نطاق فهمه.
شركة أبل شبكة الـ VPN وسائل التواصل الاجتماعي خوادم Siri السحابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

ترشيحاتنا

ريجيكامف

رسميًا.. ريجيكامف يرحل عن تدريب الترجي التونسي بعد شهرين فقط

معتمد جمال

عبد الناصر زيدان يكشف كواليس الاتفاق السري بين معتمد جمال وأحمد فتوح في الزمالك

سلة الاهلي

الأهلي يقرر معاقبة لاعبه .. تعرف عليه

بالصور

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد