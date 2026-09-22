Siri AI في iOS 27 تثير استياء المستخدمين بسبب الأخطاء والبطء

تم إطلاق النسخة الجديدة من سيري، سيري AI، للجمهور هذا الشهر كجزء من نظام التشغيل iOS 27. يتم طرح سيري الجديدة تدريجياً للمستخدمين عبر قائمة انتظار، ويتم تصنيفها على أنها "نسخة تجريبية" مما يشير إلى أن شركة أبل لا تزال لديها بعض العمل للقيام به في الإصدارات اللاحقة.

أصبحت سيري الجديدة أكثر كفاءة في الإجابة على الأسئلة بفضل قاعدة بياناتها الغنية، كما أنها قادرة على البحث في رسائلك وملاحظاتك عن استفسارات ذات صلة، وتستطيع اتخاذ إجراءات بناءً على ما يظهر على شاشتك بفضل خاصية التعرف على الشاشة. مع ذلك، لم تلقَ سيري الجديدة ترحيبًا واسعًا من الجميع.

استنادًا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ثمة عدة أسباب وراء خيبة أمل المستخدمين من سيري الجديدة. يتوقع البعض منها أداء مهام لم تعد آبل بإمكانية تحقيقها، بينما يشير آخرون إلى وجود مشاكل في الأداء والموثوقية تجعل استخدام المساعد بشكل منتظم أمرًا محبطًا.

مشاكل اتصال الشبكة

يواجه بعض خائضي تجربة مساعد Siri AI الجديد رسالة خطأ متكررة عند التشغيل. تبيّن أن السبب يعود إلى اضطراب في الاتصال بين الهاتف وخوادم Siri السحابية؛ ولتجاوز هذه المشكلة، يُنصح بإيقاف تشغيل شبكة الـ VPN مؤقتاً أو تعديل إعدادات شبكة الـ Wi-Fi لضمان استقرار الاتصال



ميزات مفقودة أو أوامر غير موثوقة مقارنةً بسيري القديمة

على الرغم من القدرات المتقدمة التي يقدمها سيري (Siri) بثوبه الجديد، إلا أنه ما يزال يفتقر إلى بعض الميزات التي كانت تتوفر في النسخة السابقة ولم تُدمج بعد.

تُشير وثائق آبل الرسمية، على سبيل المثال، إلى أن الاستفسار عن بيانات تطبيق الصحة (Apple Health) غير مدعوم حاليًا عبر الذكاء الاصطناعي الجديد لسيري. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان المستخدمين الذين يعتمدون على تكامل ChatGPT استخدام العبارة التوجيهية "استخدام ChatGPT" قبل أوامرهم لتوجيه الطلبات تلقائيًا كما كان الحال في السابق.

يواجه بعض المستخدمين مشكلة مع الصيغ المحددة للأوامر التي كانت تفهمها 'سيري' الكلاسيكية بسلاسة، بينما تتسبب في إرباك 'سيري' الجديدة؛ مما يثير إحباط من اعتادوا على طرح أسئلة معينة بانتظام. ويعود هذا التباين جزئيًا إلى توسع قدرات النسخة الجديدة بشكل كبير، مما جعل بعض الاستفسارات المحددة تبدو غامضة أو حمالة أوجه مقارنة بالنطاق الأضيق والأكثر دقة للنسخة السابقة."

أبرز التحسينات المضافة: