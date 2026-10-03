السلطات الإيرانية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل في احتجاجات يناير

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم "السبت" أنها أعدمت رجلاً اعتُقل خلال احتجاجات في يناير بتهمة إطلاق النار على الشرطة.

قالت السلطة القضائية إن سيافاش جمشيدي خيرابادي أطلق ثلاث رصاصات على الأقل على الشرطة في 8 يناير، وتم القبض عليه بعد يومين وبحوزته مسدس في شهركرد جنوب غرب إيران.

واتهمت السلطات المعتقل بالاتصال بأشخاص عبر الإنترنت لتنظيم أنشطة "معادية للأمن" والسعي للحصول على أموال مقابل "مهمة"، دون تحديد من يُزعم أنه يقف وراءها.

واندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر 2025 بسبب المصاعب الاقتصادية، وتحولت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء الحكم الديني في البلاد.

ألقت إيران باللوم على الجماعات المسلحة والعملاء المدعومين من الولايات المتحدة وإسرائيل في التورط في الاحتجاجات وفي بعض أعمال العنف.

وأقر وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، خلال الاحتجاجات، بوجود عملاء لإسرائيل داخل إيران.

وقال إن هدفهم هو إضعاف قدرات إيران، لكنه نفى أنهم يعملون بشكل مباشر على إسقاط القيادة.