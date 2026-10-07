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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة العيد القومي الـ228.. مدير أمن الغربية يهدي درعًا تذكاريًا للمحافظ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أهدى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الغربية، درعًا تذكاريًا إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمناسبة العيد القومي الـ228 للمحافظة، متمنيًا لمحافظة الغربية وأبنائها مزيدًا من التقدم والازدهار.

احتفالات عيد نصر اكتوبر 

من جانبه، أعرب محافظ الغربية عن خالص تقديره واعتزازه بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا تقديره لرجال الشرطة ودورهم الوطني في حفظ أمن واستقرار الوطن.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن وعي الشباب بما يتم من جهود تنموية ومشاركتهم في التعرف على مشروعات التنمية يمثلان عنصرًا أساسيًا في بناء جيل أكثر ارتباطًا بوطنه.

ودعا شباب الغربية وطلاب المدارس والجامعات إلى المشاركة في المبادرة، التي تشمل زيارات ميدانية لعدد من المشروعات بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الغربية كانت أول محافظة تنتهي من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى.

مبادرة توعية الشباب

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تضع بناء الوعي الوطني والمجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية تعريف الطلاب بما تشهده الدولة ومحافظة الغربية من مشروعات وجهود تنموية.

وأوضح أن مشاركة طلاب الجامعة في مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» تأتي في إطار حرص الجامعة على ربط الشباب بمجتمعهم وتعريفهم بما يتم من مشروعات وخدمات، بما يسهم في تكوين رؤية أكثر وعيًا وإدراكًا لما تشهده المحافظة والدولة من جهود تنموية، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع محافظة الغربية في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الطلاب والمجتمع وتعزز مشاركتهم الإيجابية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات اهداء مدير أمن الغربية

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