تعاون بين الصناعات الريفية والبيئية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقّع البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف والغايات التي يعمل عليها كل من الصندوق والاتحاد، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة.

وسيتعاون صندوق دعم الصناعات الريفية مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمستفيدين من الفئات الأكثر احتياجاً بشكل تنموي مما يحقق لهم أكبر أثر واستدامة من التمويلات الخاصة بالمؤسسات التابعة للاتحاد، خاصة في ظل الترقية المؤسسية التي يعمل بها الاتحاد مع الجمعيات.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون آخر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يدعم بناء شراكة تنموية وتقديم نموذج رائد ومتكامل يقوم على توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشمول الاقتصادي والتمكين الفعلي للأفراد والأسر المستهدفة من ذوي الإعاقة.

ويتضمن التعاون دعم وإطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء مشروعات تنموية وتطويرها، بما يرتكز على سلاسل القيمة المجتمعية، فضلًا عن تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار، وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على مساندة الفئات الأولى بالرعاية ودعمها، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.