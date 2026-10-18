7 عادات يومية تساعد على إنقاص الوزن وتحسين الهضم

يسعى كثيرون إلى التخلص من الوزن الزائد بطرق بسيطة يمكن تطبيقها يوميا، دون اللجوء إلى أنظمة غذائية صارمة أو ممارسة تمارين رياضية شاقة.

ولا يعتمد فقدان الوزن بصورة صحية على عادة واحدة أو حل سريع، بل يرتبط بتحقيق التوازن بين التغذية السليمة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الجيد، وإدارة التوتر.

كما تختلف معدلات فقدان الوزن من شخص إلى آخر وفقا لعوامل متعددة، لذلك لا يمكن ضمان خسارة 2 إلى 3 كيلوجرامات خلال أسبوع باتباع هذه العادات وحدها.

إنقاص الوزن

وفيما يلي 7 عادات يومية يمكن إدخالها تدريجيا إلى الروتين اليومي لدعم التحكم في الوزن وتحسين الهضم.

1. شرب الماء قبل الوجبات

يساعد شرب الماء بانتظام على الحفاظ على ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية، كما قد يسهم تناول كوب من الماء قبل الوجبة بنحو 30 دقيقة في تعزيز الشعور بالامتلاء لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد يساعد على تقليل كمية الطعام المتناولة.

ويفضل توزيع شرب الماء على مدار اليوم، بدلا من الانتظار حتى الشعور بالعطش الشديد، مع مراعاة الاحتياجات الفردية من السوائل.

2. تضمين البروتين في الوجبات

يعد البروتين من العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على الكتلة العضلية، كما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يسهم في الحد من تناول الوجبات الخفيفة بكميات زائدة بين الوجبات الرئيسية.

ويمكن الحصول على البروتين من مصادر متنوعة، مثل الدجاج والأسماك والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان، مع الحرص على إدراجه ضمن وجبات متوازنة تحتوي أيضا على الخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

إنقاص الوزن

3. زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تلعب الألياف الغذائية دورا مهما في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، كما تساعد بعض الأطعمة الغنية بها على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما قد يدعم التحكم في الشهية والوزن.

ولزيادة كمية الألياف في النظام الغذائي، ينصح بالإكثار من الخضروات والفواكه والبقوليات والشوفان والحبوب الكاملة، مع زيادة تناولها تدريجيا وشرب كميات كافية من الماء لتقليل احتمالات الإصابة بالانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة.

ومن العادات المفيدة أيضا تخصيص مساحة جيدة للخضروات في الوجبات الرئيسية، بدلا من الاعتماد على الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية قليلة القيمة الغذائية.

4. تقليل السكريات المضافة والدهون المشبعة

يساعد الحد من تناول المشروبات المحلاة والحلويات والأطعمة السريعة الغنية بالسعرات الحرارية على تحسين جودة النظام الغذائي، وقد يسهم في تقليل إجمالي السعرات المتناولة يوميا، وهو عامل أساسي في فقدان الوزن.

ويمكن استبدال المشروبات السكرية بالماء أو المشروبات غير المحلاة، واختيار الوجبات المنزلية المتوازنة بدلا من الاعتماد المتكرر على الأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

ولا يعني ذلك الامتناع التام عن جميع الأطعمة المفضلة، بل تنظيم تناولها والحرص على أن يكون النظام الغذائي متنوعا ومتوازنا وقابلا للاستمرار.

إنقاص الوزن

5. التحكم في أحجام الحصص الغذائية وتناول الطعام ببطء

قد يساعد الانتباه إلى كمية الطعام المتناولة على الحد من الإفراط في الأكل، خاصة عند تناول الوجبات بسرعة أو أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف.

ويمكن الاستعانة بأطباق متوسطة الحجم، وتناول الطعام ببطء، ومضغ الطعام جيدا، والتوقف عند الشعور بالشبع بدلا من الاستمرار في تناول الطعام حتى الامتلاء المفرط.

كما يفضل تناول الوجبات في أوقات منتظمة قدر الإمكان، والانتباه إلى إشارات الجوع والشبع، بما يساعد على بناء علاقة أكثر توازنا مع الطعام.

6. ممارسة النشاط البدني بانتظام

لا يشترط إنقاص الوزن ممارسة تمارين رياضية شاقة، إذ يمكن للأنشطة اليومية البسيطة، مثل المشي وصعود السلالم والحركة المنتظمة خلال اليوم، أن تسهم في زيادة استهلاك الطاقة وتحسين اللياقة البدنية.

ويعد المشي لمدة 30 دقيقة يوميا نقطة بداية مناسبة لكثير من الأشخاص، مع إمكانية تقسيم المدة إلى فترات أقصر وفقا للقدرة البدنية والظروف اليومية.

ويمكن زيادة مستوى النشاط تدريجيا، مع إدخال تمارين تقوية العضلات وفقا للقدرة الصحية، إذ يساعد الجمع بين النشاط الهوائي وتمارين المقاومة على دعم الصحة العامة والحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

إنقاص الوزن

7. تنظيم النوم وتقليل التوتر

يؤثر النوم الجيد في تنظيم الشهية ومستويات الطاقة والقدرة على الالتزام بالعادات الصحية، بينما قد يرتبط الحرمان من النوم بزيادة الشعور بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية لدى بعض الأشخاص.

ولذلك، ينصح بالحصول على قسط كاف من النوم بانتظام، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بوقت مناسب، والحرص على توفير بيئة هادئة تساعد على الاسترخاء.

كما يمكن أن يساعد التعامل مع التوتر من خلال التنفس العميق أو المشي أو ممارسة الأنشطة المفضلة على الحد من الأكل المرتبط بالضغوط النفسية، والذي قد يؤدي إلى استهلاك كميات إضافية من الطعام دون الشعور بالجوع الفعلي.