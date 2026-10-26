السيطرة على حريق وحدة سكنية ببرج في حي العرب ببورسعيد

سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، علي حريق نشب، مساء اليوم الإثنين، في وحدة سكنية بأحد الأبراج بحي العرب في محافظة بورسعيد دون وقوع أية اصابات او خسائر في الأرواح.

حريق وحدة سكنية

ورد بلاغ الى مديرية أمن بورسعيد يفيد باندلاع النيران في وحدة سكنية بأحد الأبراج بشارع أبو الحسن وصفية زغلول الواقعة في نطاق حي العرب أقدم أحياء المحافظة .

مدير أمن بورسعيد

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة اللواء وائل رشدي مدير أمن بورسعيد، ورجال الحماية المدنية مدعمين بسيارات الاطفاء والاسعاف للتعامل في حالة وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

الحماية المدنية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، ومنع امتداده الى الوحدات السكنية المجاورة، وتتم عمليات التبريد عقب اخماد النيران حتي لا يتجدد الاشتعال مرة اخرى .

ومن جانبه تفقد مدير أمن بورسعيد موقع الحريق وتابع ميدانياً اعمال الإطفاء وسط تواجد امني مكثف، وتم عمل كردون بمحيط البرج السكني ومنع المواطنين من التواجد اسفله حرصاً على سلامتهم .

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق من جهودها والتحقيقات في الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث .