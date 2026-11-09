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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القنصلية المصرية في بنغازي تكرّم ياسمين أوحيدة وتؤكد: فازت بقلوب المصريين

القنصل العام المصري يستقبل الطفلة الليبية ياسمين أوحيدة
القنصل العام المصري يستقبل الطفلة الليبية ياسمين أوحيدة
الديب أبوعلي

استقبلت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي، اليوم، الطفلة الليبية ياسمين أوحيدة، إحدى المتأهلات إلى نهائيات تحدي القراءة العربي، وذلك بمقر القنصلية، بحضور والدها عبد الحميد أوحيدة، في إطار تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأهدى القنصل العام أحمد عزت، ياسمين درعًا تذكارية، تقديرًا لمشاعرها الطيبة وأخلاقها الكريمة وفطرتها السليمة، التي تجلّت في مشاعرها الصادقة تجاه ابنة مصر ميار الشوربجي، مؤكدًا أن ذلك يجسد عمق العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين.

تحدي القراءة العربي 

وقدّم القنصل العام التهنئة لياسمين ولوالدها على ما حققته من إنجاز في تحدي القراءة العربي، متمنيًا لها التوفيق ومزيدًا من النجاح في مستقبلها.

وفي رسالة تهنئة وجّهتها القنصلية إلى ياسمين، أشادت بروحها الطيبة ونشأتها الحسنة، وقالت إنها وإن لم تفز بالجائزة، فقد فازت بقلوب المصريين جميعًا، داعيةً الله أن يحفظها ويجعلها ذخرًا وفخرًا لعائلتها وبلادها ليبيا الشقيقة.

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