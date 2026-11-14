اهتزازات تهز عمودك الفقري.. الكشف عن كرسي الألعاب الخارق Razer Soma Pro

أطلقت شركة "ريزر" (Razer) الشهيرة كرسي الألعاب الجديد (Soma Pro)، والذي يقدم تجربة خرافية وغير مسبوقة لعشاق الألعاب.

يدمج الكرسي بين تقنيات الاهتزاز الذكية والصوت المحيطي ليجعلك تعيش داخل اللعبة بكل حواسك، ولكن بسعر قد يجعلك تفكر مرتين.

اهتزازات تفاعلية تتناغم مع اللعب

وبحسب تقرير نشره موقع "جيزمودو" (Gizmodo) التقني، يعتمد الكرسي الجديد على تقنية اهتزاز متطورة تسمى (Sensa HD Haptic).

وتتكون هذه التقنية من ستة محركات صغيرة موزعة بعناية عند منطقة أسفل الظهر ومقعد الكرسي.

وتتفاعل هذه المحركات مع أحداث اللعبة لتصدر اهتزازات مدروسة. فمثلاً، ستشعر باهتزاز قوي يتناغم مع صوت إطلاق النار، أو رجفة مستمرة تحاكي قيادة دراجة نارية على طريق وعر.

ويدعم الكرسي أكثر من 100 لعبة شهيرة حتى الآن للاستفادة من هذه الميزة، كما يمكنه تحويل أصوات الألعاب إلى اهتزازات تلقائية لزيادة الإثارة.

صوت محيطي وإضاءة مبهرة

ولم تكتف الشركة بالاهتزازات، بل دمجت في مسند الرأس الخاص بالكرسي سماعات أمامية قوية.

وتدعم هذه السماعات تقنية الصوت المحيطي المكاني، لتوفر لك تجربة استماع دقيقة دون الحاجة لارتداء سماعات الرأس المزعجة لفترات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الكرسي مزوداً بشريط إضاءة ملون تفاعلي (RGB) يحيط بمسند الرأس، ليضفي لمسة جمالية تتناسب مع غرف الألعاب.

ويتم تشغيل كل هذه التقنيات المدمجة عبر كابل (USB-C) يتصل بالكهرباء أو ببنك طاقة (Power Bank) خارجي كبير.

خيارات متعددة وأسعار متفاوتة

وأشار التقرير إلى أن الشركة طرحت الكرسي بثلاث نسخ لتناسب ميزانيات مختلفة.

و تأتي النسخة الأولى والأساسية بسعر 500 دولار أمريكي وتضم الإضاءة الملونة فقط، بينما النسخة الثانية بسعر 570 دولاراً وتضم تقنية الاهتزازات بدون إضاءة.

أما النسخة الأقوى (Soma Pro) والتي تجمع بين الاهتزازات القوية، والسماعات المدمجة، والإضاءة الملونة، فيبلغ سعرها 1000 دولار أمريكي.

وهو سعر يعتبره البعض باهظاً، لكنه يمثل استثماراً لعشاق الألعاب الذين يبحثون عن أقصى درجات الاندماج والواقعية.