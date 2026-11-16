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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميرسك وهاباغ-لويد تجريان تعديلات هيكلية على خدمة AE1 وAE2 وAE3 ضمن شبكة چيميناي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

أعلنت مجموعة ميرسك وهاباغ-لويد عن إجراء تغيير هيكلي على خدمات AE1 وAE2 وAE3 ضمن تحالف "جيميناي"؛ حيث ستسلك السفن الآن مسار قناة السويس بدلاً من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

ميرسك وهاباغ-لويد تجريان تعديلات هيكلية على خدمة AE1 وAE2 وAE3 ضمن شبكة چيميناي

وفي هذا السياق، صرّح هاني النادي، ممثل مجموعة A.P. Møller – Mærsk في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً:

"يمثل قرار إعادة توجيه الخدمات الثلاث AE1 وAE2 وAE3 ضمن شبكة چيميناي للعبور عبر قناة السويس والبحر الأحمر، بدلًا من الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، خطوة جديدة ومهمة في مسار العودة التدريجية لخدمات ميرسك عبر هذا الممر الملاحي الحيوي، ويعكس استمرار التقدم في تنفيذ خطط المجموعة لاستعادة مساراتها الملاحية عبر قناة السويس، بما يسهم في تعزيز كفاءة الربط التجاري بين الأسواق العالمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة لعملائنا.

ونعتز بالشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع مجموعة ميرسك بهيئة قناة السويس، والتي ترتكز على الثقة المتبادلة والحوار البنّاء والتنسيق المستمر بين الجانبين. وقد أسهم هذا التعاون الوثيق، وما صاحبه من مباحثات متواصلة على المستويين الإستراتيجي والتشغيلي، في تعزيز التفاهم المشترك حول متطلبات المرحلة الحالية ودعم الجهود الرامية إلى استعادة المزيد من خدمات المجموعة عبر القناة.

وفي هذا الإطار، نثمّن الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، لتطوير الخدمات الملاحية وتعزيز جاهزية القناة وتنافسيتها، وحرصها على استمرار التواصل المباشر مع مجموعة ميرسك والخطوط الملاحية العالمية. كما نقدر دعم الحكومة المصرية لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودورها في تعزيز مكانة قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية للتجارة العالمية.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الاجتماع الذي عُقد اليوم بين قيادات مجموعة ميرسك وهيئة قناة السويس، بحضور السيد أحمد حسن، نائب رئيس العمليات لمجموعة A.P. Møller – Mærsk، والذي شهد إطلاع قيادات الهيئة على قرار المجموعة بإعادة توجيه الخدمات الثلاث AE1 وAE2 وAE3 للعبور عبر قناة السويس. ويجسد هذا التواصل المباشر حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الخطوات التشغيلية المقبلة، والبناء على ما تحقق من تعاون مشترك لدعم العودة التدريجية لخدمات المجموعة عبر القناة.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي اتخذتها المجموعة خلال الأشهر الماضية، والتي شهدت استئناف عبور عدد من خدمات شبكة چيميناي، من بينها AE15 وAE19 وAE5 وAE11 وAE12 وME2، إلى جانب الإعلان عن إعادة توجيه خدمة ME1 عبر قناة السويس في مطلع شهر نوفمبر الجاري. وتعكس هذه التطورات المتتابعة استمرار التقدم نحو استعادة الحركة الملاحية لخدمات المجموعة عبر هذا الممر الحيوي، وتؤكد الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس باعتبارها المسار الملاحي المفضل لميرسك.

وتكتسب إعادة توجيه الخدمات الثلاث أهمية خاصة في ضوء دورها في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية وأسواق الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ التغييرات التشغيلية تدريجيًا اعتبارًا من ديسمبر المقبل، بما يسهم في توفير أوقات عبور أكثر كفاءة مقارنة بالإبحار حول رأس الرجاء الصالح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة عمليات النقل البحري، بما يدعم موثوقية سلاسل الإمداد العالمية ويلبي احتياجات عملائنا في مختلف الأسواق.


ونؤمن بأن ما تحقق من تقدم يعكس أهمية الشراكات الإستراتيجية القائمة على التعاون الفعّال وتبادل الرؤى والخبرات، ويؤكد قدرة التنسيق المؤسسي المستمر على ترجمة الأهداف المشتركة إلى خطوات تشغيلية ملموسة. ونتطلع إلى مواصلة البناء على شراكتنا الممتدة مع هيئة قناة السويس، وتعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم كفاءة حركة التجارة العالمية.

ونجدد التزام مجموعة ميرسك بمواصلة التنسيق الوثيق مع هيئة قناة السويس والجهات المعنية لدعم العودة التدريجية والمدروسة لخدماتنا الملاحية عبر القناة، مع استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، حيث تظل سلامة أطقمنا وسفننا وشحنات عملائنا في مقدمة أولوياتنا، والأساس الذي تستند إليه جميع قراراتنا التشغيلية."

بورسعيد شرق بورسعيد ميرسيك قناة السويس للحاويات قناة السويس

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