كشف تقرير تقني نشره موقع "MacRumors" أن شركة أبل تخطط للكشف عن أول نظاراتها الذكية خلال مؤتمر المطورين (WWDC) في يونيو 2027، على أن يبدأ شحنها للمستخدمين قبل نهاية العام نفسه، معتمدة بشكل أساسي على المساعد الصوتي (Siri) وتطبيقات آيفون.

تصميم نظارات أبل الذكية ومواصفاتها التقنية

أوضح التقرير، نقلاً عن نشرة "Power On" للصحفي مارك جورمان بوكالة "بلومبرج"، أن النماذج الأولية للنظارة تحمل الاسم الرمزي "N50"، وتأتي بتصميم أنحف قليلاً من الجيل الثاني لنظارات "Meta Ray-Bans"، مع فتحات كاميرا بيضاوية مدمجة في الإطار ومؤشر ضوئي أمامي للتنبيه أثناء التصوير أو الشحن.

وأشار جورمان إلى أن أبل تطور عدة أشكال وألوان مع التركيز على جودة الصوت، كما تختبر نظام شحن مغناطيسي مسطح يتيح شحن النظارة أثناء ارتدائها عبر موصل صغير في نهاية الذراع الأيسر، بينما تعمل النماذج الداخلية بنسخة مصغرة من نظام "visionOS 28" ومعالج مشتق من شرائح ساعات أبل القديمة.

اعتماد النظارة على Siri وتطبيقات آيفون وموعد الطرح

لفت التقرير إلى أن الجيل الأول من النظارة لن يعرض صوراً للواقع المعزز، بل سيعتمد على تفاعل المستخدم مع المساعد الصوتي "Siri" الذي يستخدم الكاميرات للتعرف على المباني، واقتراح الوجبات من مكونات الثلاجة، وترجمة اللافتات والمحادثات، وتقديم الاتجاهات.

وستتطلب النظارة الارتباط بهاتف آيفون حديث لتنفيذ المهام عبر تطبيقات الطرف الثالث مثل حجز المطاعم وطلب السيارات وشراء تذاكر السينما، دون دعم هواتف أندرويد، وهو ما بدأت أبل التمهيد له في النسخة التجريبية لنظام "iOS 27.3"، على أن يتوقف الالتزام بموعد الإطلاق في 2027 على تجاوز تأخيرات تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي.