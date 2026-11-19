نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

4 علامات تكشف لك.. هل قام أحدهم بحظر رقمك على "آيفون"؟

هل قام أحدهم بحظر رقمك على "آيفون"؟ تعد ميزة حظر الأرقام في هواتف آيفون سلاحا ذا حدين فهي تحمي خصوصية المستخدمين، إلا أنها تثير الجدل خاصةً وأن شركة أبل لا ترسل أي إشعار يكشف الحظر وذلك حفاظا على الخصوصية. على الجانب الآخر تتعدد المؤشرات التقنية والتي ستساعدك في التحقق من حظر رقمك على نظام iOS، وتتمثل أبرزها في العلامات التالية:

تحذير لمستخدمي الهواتف.. 5 مخاطر لاستخدام كابلات الشحن التالفة

لا تقتصر وظيفة كابل الشحن على تزويد الهاتف بالطاقة فحسب، بل يجب أن يؤدي هذه المهمة بأمان دون التسبب في أضرار للجهاز أو تعريض المستخدم للخطر. ومع الاستخدام المتكرر، تتعرض كابلات الشحن للتآكل والانحناء والتلف، وقد تظهر تشققات أو قطع في الغلاف الخارجي، ما يحولها إلى مصدر محتمل للمخاطر الكهربائية.

أعطال جيميل وأبل تتكرر.. 7 خطوات ذهبية لحماية بياناتك

بعد تعرض خدمات البريد الإلكتروني “جيميل” وعدد من تطبيقات شركة أبل، من بينها “أبل باي” و"آي كلاود"، لأعطال وانقطاعات تقنية لأكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب آلاف الشكاوى التي رصدها موقع “داون ديتكتور” المتخصص في متابعة أعطال المنصات الرقمية. إليك 7 نصائح ذهبية لحماية بياناتك.

سباق الشاشات يشتعل: «سامسونج» تستعد لهزيمة «أبل» بأول هاتف بلا حواف تماماً

تتجه الأنظار مجدداً نحو المنافسة المحتدمة بين عملاقي التكنولوجيا "سامسونج" و"أبل" وذلك مع ظهور تسريبات تقنية جديدة تشير إلى عزم الشركة الكورية الجنوبية لحداث نقلة نوعية في تصميم هواتفها الرائدة المقبلة. ووفقاً للتسريات، تدرس شركة سامسونج تزويد بعض طرازات جالكسي المستقبلية بشاشة شبه خالية تماماً من الحواف، في خطوة قدتستهدف بها محاكاة واستباق التصميم المرتقب لهواتف آيفون القادمة.

وداعاً للميكروفونات؟.. تقنية تقرأ حركة الشفاه وتحولها لنصوص بدقة مذهلة

طوّر مجموعة من الباحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) نظام ذكاء اصطناعي جديد يمكنه قراءة حركة الشفاه بدقة عالية وتحويلها إلى نصوص مكتوبة دون الحاجة إلى أي صوت.