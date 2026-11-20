وسعت شركة سامسونج رسمياً نطاق طرح تحديث واجهة المستخدم "One UI 9.0" المبني على نظام "Android 17" لسلسلة أجهزتها اللوحية "Galaxy Tab S10" عالمياً، حاملاً تحسينات كبيرة في الإنتاجية ومزايا الذكاء الاصطناعي وتخصيص الواجهة.

أبرز مزايا تحديث One UI 9.0 لأجهزة Galaxy Tab S10

أوضح تقرير منشور على مجتمع سامسونج الرسمي أن التحديث يحمل رقم البناء المنتهي بالرمز "EZJ5" ويبلغ حجمه نحو 3.77 جيجابايت، حيث يجمع بين أحدث بنية لنظام "Android 17" والتصحيح الأمني الأحدث من سامسونج.

ويركز التحديث على تحسين تجربة الشاشات الكبيرة عبر تطوير وضع "Samsung DeX"، وهي ميزة تحول واجهة الجهاز اللوحي إلى بيئة عمل تشبه أجهزة الكمبيوتر المكتبية لتشغيل عدة تطبيقات معاً بمرونة أعلى، إلى جانب تحسينات سطح المكتب الافتراضي وإتاحة حرية أكبر في ترتيب اختصارات لوحة الإعدادات السريعة.

وأضافت سامسونج مزايا ذكاء اصطناعي جديدة تشمل تكامل "Gemini Intelligence" لتنفيذ المهام عبر التطبيقات المتعددة، وأداة "Gemini Notebook"، وبطاقات "Now Brief" القابلة للتخصيص، فضلاً عن تطوير تطبيق الملاحظات "Samsung Notes" وإضافة قسم مخصص للضمان والصيانة داخل الإعدادات وتنبيهات الخصوصية الفورية.

الدول المتاحة وطريقة تثبيت التحديث يدوياً

لفت التقرير إلى أن التحديث بدأ في الوصول هوائياً (OTA) إلى الطرازات الدولية في أسواق أوروبا وآسيا بعد إطلاقه المحلي الأولي، على أن يتواصل طرحه تدريجياً ليشمل بقية المناطق على دفعات متتالية.

ويمكن لمستخدمي أجهزة "Galaxy Tab S10" و"Tab S10+" و"Tab S10 Ultra" التحقق من وصول التحديث وتثبيته يدوياً عبر الاتصال بشبكة واي فاي مستقرة والتأكد من شحن البطارية بنسبة تتجاوز 50%، ثم الدخول إلى الإعدادات واختيار تحديث البرامج ثم التنزيل والتثبيت.