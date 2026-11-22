تقترب مناطق الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة ، من تجاوز واحدة من أبرز مراحل التأثر بأعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، مع اقتراب اكتمال حفر الأنفاق بالقطاع الأول من المشروع، تمهيدا لبدء إعادة تأهيل الطرق ورصف شارع الهرم، وفتح المسارات أمام السيارات تدريجيا بعد فترة من التحويلات المرورية والاختناقات.

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وكشف اللواء الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن تقدم أعمال الحفر بالقطاع الأول، مشيرا إلى نجاح ماكينة الحفر العملاقة الثالثة في الخروج من محطة المساحة، بعد الانتهاء من تنفيذ مهمتها في القطاع الممتد من حدائق الأشجار حتى محطة المساحة، والذي يضم 12 محطة.

موعد انتهاء حفر مترو الأنفاق بشارع الهرم

أوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن 3 ماكينات حفر عملاقة انتهت من أعمالها بالقطاع الأول، من إجمالي 4 ماكينات تعمل في هذا المسار.

ومن المقرر أن تنتهي ماكينة الحفر الرابعة والأخيرة، التابعة لشركة بتروجيت، من مهمتها خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، ليكتمل حفر النفقين بالقطاع الأول بنسبة 100%.

وعقب خروج الماكينة الأخيرة، تبدأ أعمال إعادة الشيء إلى أصله ورفع كفاءة ورصف شارع الهرم، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، تمهيدا لإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين بصورة تدريجية.

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انفراجة مرورية مرتقبة في الهرم وفيصل

يمثل الانتهاء من أعمال الحفر مرحلة مهمة نحو تخفيف الأعباء المرورية عن سكان الهرم وفيصل، وكذلك المترددين على الشوارع والمحاور المحيطة بمواقع تنفيذ المشروع.

وتشمل المرحلة التالية إعادة تأهيل الطرق ورصفها وإزالة آثار أعمال الإنشاءات، بما يساعد على استعادة كفاءة الشوارع وتحسين حركة السيارات، بعد فترات من التحويلات والتكدسات التي صاحبت تنفيذ المشروع.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

يعد الخط الرابع لمترو الأنفاق أحد مشروعات النقل الجماعي الحديثة، ويستهدف ربط مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة الجديدة، مع تحقيق التكامل مع خطوط المترو الحالية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الازدحام المروري.

وتبلغ أطوال المرحلة الأولى نحو 19 كيلومترا، وتضم 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، ويبدأ مسارها من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورا بالمتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم.

كما يضم المسار محطتي الجيزة والملك الصالح، اللتين تتيحان التبادل مع الخطين الثاني والأول للمترو على الترتيب، وصولا إلى محطة الفسطاط.

وتستهدف المرحلة الأولى نقل نحو 1.5 مليون راكب يوميا عند اكتمال تشغيلها، بما يعزز كفاءة منظومة النقل الجماعي ويسهل الانتقال بين القاهرة الكبرى ومدينة السادس من أكتوبر.

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مد الخط الأول للمترو إلى شبين القناطر

وفي سياق خطط تطوير شبكة النقل الجماعي، تعمل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على دراسة مد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من محطة المرج الجديدة شمالا حتى مدينة شبين القناطر، بطول يصل إلى نحو 19 كيلومترا.

ويتضمن المخطط إنشاء 14 محطة، مع إلغاء خط السكة الحديد الممتد بين 23 يوليو وشبين القناطر، واستبداله بوسيلة نقل حديثة وسريعة وآمنة وصديقة للبيئة.

ويستهدف المشروع خدمة المواطنين بالمناطق الواقعة على امتداد المسار، وتوفير وسيلة مواصلات تستوعب الزيادة في أعداد الركاب، إلى جانب تحسين مستوى الخدمة وتيسير التنقل بين المرج الجديدة وشبين القناطر.

يرتكز مشروع مد الخط الأول للمترو على تطوير منظومة النقل الجماعي والاعتماد على مسار معزول وإلغاء المزلقانات، بما يعزز عوامل الأمان ويحد من مخاطر الحوادث.

كما يستهدف تحقيق التكامل بين المترو ووسائل النقل العام والخاص، وتسهيل انتقال المواطنين وتقليل الاعتماد على السيارات، بما يساعد على تخفيف التكدسات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية في المناطق العمرانية التي يخدمها المشروع.