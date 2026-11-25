افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عددًا من المشروعات التطويرية بكلية الطب البشري، شملت تحديثًا للمرافق التعليمية والطبية، وتطويرًا للتجهيزات والمساحات الخدمية بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويرتقي بكفاءة التدريب الطبي والرعاية الصحية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري، وبحضور الدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة أمل عطا منسق القوافل الطبية بالجامعة، والدكتورة أمل الشال أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة أمل الشحات رئيس قسم التشريح، واحمد يوسف مدير عام الكلية.

استهل رئيس الجامعة جولته بافتتاح وحدة التعقيم المركزي باعتبارها أحد المكونات الأساسية الداعمة للمنظومة الطبية لما تؤديه من دور محوري في تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، وضمان تعقيم الأدوات والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز إجراءات سلامة المرضى، ويرفع كفاءة منظومة العمل داخل المستشفيات الجامعية.

كما افتتح رئيس الجامعة معملي الكيمياء الحيوية بالمبنى الأكاديمي، بما يوفرانه من تجهيزات وإمكانات تعليمية وتطبيقية متخصصة، تدعم تنمية المهارات العملية للطلاب، وتعميق فهمهم للتفاعلات والعمليات الحيوية المرتبطة بالعلوم الطبية، وتساعدهم على الربط بين المعارف النظرية والتطبيقات المعملية.

وشملت الافتتاحات متحف التشريح بالكلية، والذي يضم مجموعة من النماذج التشريحية والماكيتات اليدوية التي أعدها الطلاب وأعضاء الهيئة المعاونة، لمحاكاة أعضاء جسم الإنسان، وذلك ضمن أنشطة المقرر الاختياري (Elective Course)، حيث يمثل المتحف إضافة تعليمية متميزة؛ لما يوفره من وسائل تعليمية تفاعلية تتيح للطلاب التعرف بصورة مباشرة على التكوين التشريحي لأعضاء الجسم، وتعزز قدرتهم على الربط بين المعارف النظرية والتطبيق العملي، فضلًا عن تنمية مهاراتهم العلمية والتخصصية.

وحرصًا على توفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وتواكب متطلبات التعليم الطبي الحديث، افتتح رئيس الجامعة مدرجَي (1، 2) عقب الانتهاء من أعمال التجديد والتحديث؛ بما يعزز كفاءة البنية التعليمية، ويرتقي بمستوى التجهيزات داخل القاعات الدراسية، ويوفر مناخًا أكاديميًا ملائمًا يدعم جودة المحاضرات والأنشطة التعليمية.

وفي سياق متصل، حرص رئيس الجامعة على تفقد أعمال التطوير والتجديد بساحة كلية الطب، لمتابعة ما شهدته من تهيئة لمناطق انتظار الطلاب وتحديث البرجولات، بما يوفر مساحات ملائمة لاستراحة الطلاب، ويحسن من استغلال المساحات المفتوحة، ويضفي مزيدًا من التنظيم والراحة على البيئة الجامعية، كما تفقد كنترولَي الطلاب والدراسات العليا، واطّلع على آليات العمل والإجراءات المنظمة لأعمالهما، مؤكدًا أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في مختلف مراحل العمل، بما يضمن سلامة الإجراءات وانتظام منظومة الامتحانات والتقييم بالكلية.

واكد الدكتور خالد الدرندلي أن تطوير البنية التحتية والتجهيزات التعليمية والطبية يأتي في صدارة أولويات الجامعة، باعتباره استثمارًا مباشرًا في جودة العملية التعليمية وكفاءة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن جهود التطوير لا تتوقف عند تحديث المباني والمنشآت، وإنما تستهدف بناء منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة، توفر للطلاب فرصًا أفضل للتعلم والتطبيق، وتسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية.

وأضاف أن المشروعات التي شهدتها كلية الطب البشري تعكس حرص الجامعة على تعظيم الاستفادة من إمكاناتها، وتحديث مرافقها، وتدعيم قدرات مستشفياتها الجامعية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى إعداد الأطباء، وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويعزز دور الجامعة في أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود مصطفى طه عن تقديره للدعم المستمر الذي توليه إدارة الجامعة لكلية الطب البشري، مؤكدًا أن المشروعات الجديدة تمثل إضافة نوعية لإمكاناتها التعليمية والطبية، وتسهم في تهيئة بيئة أكثر تطورًا للتعلم والتدريب، فضلًا عن دعم كفاءة الأداء داخل مختلف قطاعات الكلية. وأوضح أن الكلية مستمرة في تنفيذ خططها لتحديث المنشآت والارتقاء بالتجهيزات، وتوفير مقومات التميز لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والفرق الطبية، بما يدعم مكانتها العلمية والطبية، ويمكنها من مواصلة أداء رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية بكفاءة.

وتأتي هذه الجهود لتشكل إضافة جديدة لمسيرة التطوير بكلية الطب البشري، وتعكس توجه جامعة الزقازيق نحو إرساء بيئة تعليمية وطبية متكاملة، تجمع بين حداثة التجهيزات وجودة التدريب والتطبيق العملي؛ بما يعزز جاهزية الكلية لمواكبة التطورات المتسارعة في التعليم الطبي، ويدعم قدرتها على إعداد كوادر طبية تمتلك الكفاءة العلمية والمهارية، وتسهم بفاعلية في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وخدمة المجتمع.