أطلقت متاجر ومشغلو شبكات في الولايات المتحدة عروض الجمعة السوداء 2026 على منتجات أبل، بخصومات تشمل AirPods وApple Watch وMacBook وiPad وiPhone، ووفقاً لتقرير نشره موقع «MacRumors»، وصلت بعض الأسعار إلى أدنى مستويات مسجلة حتى الآن.

AirPods وAirTag وApple Watch بأسعار مخفضة

سجلت سماعات AirPods Pro 3 خصماً بقيمة 100 دولار، لتصل إلى 149 دولاراً. كما انخفضت سماعات AirPods Max 2 بمقدار 130 دولاراً إلى 419 دولاراً.

وطرحت سماعات Beats 360 بسعر 249 دولاراً بدلاً من 349 دولاراً، بخصم 100 دولار، في اللونين الأسود وCloud عبر أمازون، وباللون Sky عبر Best Buy. وبلغ سعر AirTag 2، وهو جهاز تتبع صغير يساعد في العثور على الأغراض، 18 دولاراً للعبوة الواحدة بدلاً من 29 دولاراً، في أدنى سعر مسجل له.

أسعار Apple Watch من SE إلى Ultra

بدأت أسعار Apple Watch Series 12 من 299 دولاراً لمقاس 42 ملم بشبكة GPS، ومن 349 دولاراً لمقاس 46 ملم، بخصم 100 دولار لكل منهما.

وتوفرت طرازات خلوية وتيتانيوم وسيراميك بخصومات تراوحت بين 70 و100 دولار.

وصلت Apple Watch SE 3 مقاس 40 ملم بشبكة GPS إلى 179 دولاراً بعد خصم 70 دولاراً، بينما بلغ سعر مقاس 44 ملم 209 دولارات.

وبدأت أسعار Apple Watch Ultra 4 من 649.99 دولاراً بعد خصم 149 دولاراً، فيما انخفضت Apple Watch Ultra 3 إلى 549 دولاراً بدلاً من 799 دولاراً.

MacBook وiPad بخصومات تصل 399 دولاراً

بدأت أسعار MacBook Neo من 599.99 دولاراً للنسخة بسعة 256 جيجابايت، بعد خصم 99 دولاراً، مع توفر الخصم على جميع الألوان والموديلات.

ووصلت ساعة MacBook Pro مقاس 14 بوصة بمعالج M6 وذاكرة 16 جيجابايت وسعة 1 تيرابايت إلى 1749 دولاراً بدلاً من 1999 دولاراً.

انخفضت MacBook Air مقاس 13 بوصة بمعالج M5 وذاكرة 16 جيجابايت وسعة 512 جيجابايت إلى 999.99 دولاراً، بخصم 299 دولاراً.

كما وصلت iPad Air مقاس 11 بوصة بمعالج M4 وسعة 128 جيجابايت إلى 649 دولاراً، وiPad mini 8 إلى 599 دولاراً بدلاً من 699 دولاراً.

عروض iPhone 18 Pro وiPhone Duo

عرضت T-Mobile خصماً يصل إلى 1400 دولار على iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max ضمن خطط T-Mix المؤهلة، وخصماً يصل إلى 2100 دولار على iPhone Duo.

ويتطلب الحصول على أعلى قيمة للخصم تفعيل خط صوتي جديد، واجتياز فحص الجدارة الائتمانية، ودفع 35 دولاراً كرسوم ربط الجهاز، مع استرداد الخصم عبر فواتير شهرية.

وقدمت AT&T خصماً يصل إلى 1200 دولار على iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Duo مقابل استبدال جهاز قديم.

كما تتيح Best Buy الخصم نفسه عند تفعيل خط خلوي عبر AT&T أو Verizon واستبدال جهاز مؤهل.

ووصلت خصومات أغطية iPhone 18 Pro في أمازون إلى 40 بالمئة، إذ بلغ سعر الغطاء الشفاف 35.99 دولاراً بدلاً من 49 دولاراً، بينما انخفض الغطاء السيليكوني إلى 29.33 دولاراً.