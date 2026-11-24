كشفت تسريبات تقنية نشرها موقع "MacRumors" نقلاً عن نشرة "Power On" للصحفي مارك جورمان من وكالة "بلومبرج"، عن استعداد شركة أبل لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة خلال شهري فبراير أو مارس المقبلين، تضم هواتف "iPhone 18" و"iPhone 18e" وجهاز "iPad" وحواسيب "MacBook".

قائمة أجهزة أبل المقررة في فبراير ومارس 2027

أوضح التقرير أن الدفعة الأولى تشمل هاتفي "iPhone 18" و"iPhone 18e" المزودين بمعالج "A20" وذاكرة وصول عشوائي 9 جيجابايت وعمر بطارية أطول، إلى جانب تحديث لجهاز "iPad" الأساسي بمعالج "A19" الداعم لمزايا الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" وشريحة "N1" لتقنية "Wi-Fi 7" ومودم "C1X" الموفر للطاقة في طرازات الشبكات الخلوية.

وتضم القائمة أيضاً حاسوب "MacBook Neo" المزود بمعالج "A19 Pro" وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت مع خيارات ألوان جديدة محتملة، فضلاً عن جيل جديد من حاسوب "MacBook Air" يعمل بمعالج "M6".

الموجة الثانية في مارس أو أبريل.. iPhone Air 2 وأجهزة iPad Pro

لفت التقرير إلى أن أبل تخطط لطرح دفعة ثانية من المنتجات لاحقاً في مارس أو أبريل 2027، تتصدرها النسخة الثانية من الهاتف النحيف "iPhone Air 2" بمعالج "A20 Pro" وكاميرا فائقة الاتساع وجزيرة تفاعلية (Dynamic Island) أصغر حجماً وبطارية أطول، مع مودم "C2" الداعم لتقنية "mmWave" في الولايات المتحدة وسرعات رفع بيانات أعلى بكثير من مودم "C1X" الحالي.

وبحسب ما ذكره الموقع، تشمل الدفعة الثانية كذلك جهاز "iPad Air" بشاشة "OLED" ومعالج "M5" وتصميم أنحف وأخف وزناً مع إمكانية إضافة ميزة الشاشة الصوتية، إلى جانب جهاز "iPad Pro" بمعالج "M6" أو "M7" ونظام تبريد بغرفة البخار لمنع ارتفاع الحرارة أثناء الاستخدام المكثف.