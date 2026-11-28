أطلقت متاجر أمريكية عروض الجمعة السوداء 2026 على أجهزة Nintendo Switch 2 وألعابها وملحقاتها، مع خصومات وصلت إلى 57 بالمئة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع CNN Underscored، شملت العروض حزم أجهزة وألعاب وملحقات بأسعار منخفضة.

Nintendo Switch 2 بخصم 50 دولاراً

عرضت أمازون حزمة Nintendo Switch 2 مع لعبة «Mario Kart World» واشتراك Nintendo Switch Online لمدة 3 أشهر بسعر 499 دولاراً، بدلاً من 550 دولاراً. كما عرضتها Target بسعر 500 دولاراً.

وأشار التقرير إلى أن الخصم البالغ 50 دولاراً يعادل تراجع السعر إلى مستوى إطلاق الجهاز، بعد الزيادات الأخيرة في أسعاره.

وتتيح الحزمة اللعب الجماعي عبر الإنترنت والوصول إلى مجموعة من الألعاب الكلاسيكية من نينتندو.

حزمة Nintendo Switch Sports Resort

توفر أمازون حزمة Nintendo Switch 2 مع لعبة «Nintendo Switch Sports Resort» واشتراك Nintendo Switch Online لمدة 3 أشهر بسعر 529 دولاراً، فيما بلغ سعرها في Target 530 دولاراً.

وقال التقرير إن قيمة محتويات الحزمة تبلغ نحو 30 دولاراً مقارنة بشراء المنتجات منفصلة. وتستهدف اللعبة الأسر واللاعبين الباحثين عن تجربة رياضية جماعية بأسلوب ألعاب Wii Sports.

ملحقات Switch 2 بأسعار منخفضة

انخفضت بطاقة الذاكرة Samsung P9 Express بسعة 256 جيجابايت إلى 45 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً في أمازون، وهي بطاقة ذاكرة سريعة تضيف مساحة تخزين للألعاب الرقمية.

كما وصلت كاميرا Nintendo Switch 2 إلى 29 دولاراً بدلاً من 55 دولاراً في PC Richard & Son، وإلى 30 دولاراً في Best Buy.

ووصلت حقيبة السفر من Belkin إلى 40 دولاراً بدلاً من 50 دولاراً، بينما بدأت أسعار حقيبة الشحن من Belkin من 55 دولاراً بدلاً من 70 دولاراً.

كما انخفضت مقابض التحكم Skull & Co. Savage Raven إلى 10 دولارات، وبدأت أسعار وحدة التحكم PowerA Advantage السلكية من 17 دولاراً.

خصومات ألعاب Switch 2 وSwitch

وصلت لعبة «Resident Evil Requiem» إلى 40 دولاراً بدلاً من 70 دولاراً في أمازون، وإلى 40 دولاراً في Target وGameStop.

كما انخفضت «Sonic X Shadow Generations» إلى 20 دولاراً بدلاً من 50 دولاراً، و«Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage» إلى 20 دولاراً بدلاً من 50 دولاراً.

وبلغ سعر «Donkey Kong Bananza» و«Lego Batman: Legacy of the Dark Knight» 50 دولاراً بدلاً من 70 دولاراً.

كما وصلت «Metroid Prime 4: Beyond» إلى 49 دولاراً في أمازون، و«Pokémon Legends: Z-A» إلى 51 دولاراً في Target.

ألعاب Switch الأصلية بخصومات كبيرة

انخفضت حزمة «Super Mario Galaxy» و«Super Mario Galaxy 2» إلى 49 دولاراً في أمازون و50 دولاراً في Target، مع تحديث مجاني لمستخدمي Switch 2 يضيف تحسينات بصرية.

ووصلت «Super Mario Bros. Wonder» إلى 48 دولاراً بدلاً من 59 دولاراً في Walmart.

كما انخفضت «Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics» إلى 20 دولاراً بدلاً من 25 دولاراً في أمازون، بينما وصلت «NBA 2K27» إلى 30 دولاراً بدلاً من 70 دولاراً، بخصم يقارب 57 بالمئة.