يحتوي كوب واحد من الفشار على 1.1 غرام من الألياف، وهي كمية قد تبدو قليلة، لكنها تصل إلى 3.3 غرام من الألياف عند تناول ثلاثة أكواب، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تنويع نظامك الغذائي، فهناك العديد من الخيارات الأخرى الغنية بالألياف

1. شرائح التفاح مع زبدة المكسرات

تحتوي تفاحة متوسطة الحجم - اختر نوعك المفضل - على 4.8 غرام من الألياف.

قطّع التفاحة وأضف إليها ملعقتين كبيرتين من زبدة المكسرات المفضلة لديك، وبذلك تكون قد أضفت غرامين أو أكثر من الألياف إلى وجبتك الخفيفة اللذيذة، تختلف كمية الألياف الدقيقة باختلاف نوع زبدة المكسرات التي تختارها

2. الخضروات والحمص

أشبع رغبتك في تناول شيء مقرمش بتناول نصف كوب من الجزر النيء ونصف كوب من البروكلي النيء، وبذلك تكون قد أضفت 4-5 غرامات من الألياف إلى نظامك الغذائي اليومي .

للحصول على متعة صحية أكثر، اغمس خضرواتك في الحمص، الذي يحتوي على 2 غرام من الألياف في المتوسط لكل ملعقتين كبيرتين

3. اللوز والمكسرات

هناك طرق عديدة للاستمتاع باللوز، يمكنك تناوله نيئاً كما هو، أو إضافة رشة ملح إليه، كما يمكنك تحميصه وإضافة التوابل المفضلة لديك.

الخبر السار هو أن اللوز غني بالألياف، تحتوي حصة 28 غرامًا، أو ما يعادل 25 حبة لوز، على حوالي 4 غرامات من الألياف، يمكنكِ التنويع في نظامكِ الغذائي بتناول المكسرات المشكلة من حين لآخر ، وذلك بمزج أنواع المكسرات المفضلة لديكِ

4. التمر مع زبدة المكسرات

هذه الوجبة الخفيفة لذيذة للغاية، ستجد نفسك تحاول جاهدًا التحكم في حجم الحصة، خذ أربع حبات من تمر المجدول منزوع النوى، وافتحها، وأضف القليل من زبدة المكسرات إلى كل حبة، إنها وجبة سريعة غنية بالطاقة تحتوي على حوالي 5 غرامات من الألياف

5. الكمثرى

في المرة القادمة التي ترغب فيها بتناول وجبة خفيفة صحية تزيد من نسبة الألياف في جسمك ، تناول حبة إجاص. تحتوي حبة الإجاص الواحدة على 6.5 غرام من الألياف .

إذا كنت ترغب في إضافة القليل من الدهون الصحية والبروتين إلى وجبتك الخفيفة، أضف قطعة من جبنة الموزاريلا أو الجبن القريش ، قد لا يزيد ذلك من كمية الألياف، ولكنه سيضيف نكهة مميزة ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول