خلص تحليل نشره المحرر دان أولدز في موقع The Register بعد مؤتمر SC26 للحوسبة الفائقة في شيكاغو إلى أن الحواسيب الكمومية ما زالت بعيدة بخمس سنوات على الأقل عن إنجاز أعمال لا تستطيع الحواسيب الفائقة الحالية تنفيذها بصورة أفضل.

ولم تغير النتائج المعروضة في المؤتمر الحسابات الأساسية المتعلقة بموعد وصول التقنية إلى هذه المرحلة.

تصحيح الأخطاء يبقى المشكلة الأساسية

نقل التقرير عن مصدر يعمل في المجال الكمومي منذ عقود أن الضجة تتقدم على معدلات الأخطاء، إذ تنتج الحواسيب الكمومية أخطاء أكثر من أن تعطي نتائج صالحة للاستخدام في المسائل المهمة، ويبقى تصحيح الأخطاء لب المشكلة.

وتتطلب المعالجة التمييز بين نوعين من الكيوبتات، فالمادية منها هي العتاد الفعلي، كالأيونات والدوائر فائقة التوصيل والذرات المحبوسة، أما المنطقية فتجري الحساب.

ويُبنى كل كيوبت منطقي من عدد كبير من الكيوبتات المادية ليتمكن النظام من اكتشاف الأخطاء وتصحيحها أثناء التشغيل.

أعداد الكيوبتات المطلوبة للعلوم والتطبيقات

في الأسلوب التقليدي المعروف بـ surface code، يحتاج الكيوبت المنطقي الواحد غالباً إلى ما بين 500 و2000 كيوبت مادي، بحسب العتاد ونوع الشيفرة.

وتتراوح التقديرات للنمذجة العلمية الأساسية والمحاكاة الصغيرة بين 100 و500 كيوبت منطقي.

وإذا اعتمد الرقم الأوسط البالغ 300، احتاج النظام إلى نحو 150 ألف كيوبت مادي عند أدنى مستوى لهذه النسبة، مع ارتفاع كبير عند أعلاها.

وتدفع التطبيقات التجارية، كرسم خرائط الجزيئات لصناعة الدواء والمسائل الكبيرة في التحسين والنماذج المالية المعقدة، الرقم إلى آلاف الكيوبتات المنطقية.

بنية تحتية ضخمة لاستيعاب الكيوبتات

لا يقتصر التوسع على إضافة بضعة رفوف، إذ يتطلب الوصول إلى مئات الآلاف من الكيوبتات المادية الإضافية على الأرجح مبنى مخصصاً بأنظمة تبريد وإلكترونيات تحكم واستهلاك طاقة يقاس بالميغاواط حتى قبل بلوغ قدرة منطقية مفيدة.

ويرى الكاتب أن تضييق الفجوة بين الكيوبتات المنطقية والمادية شرط أساسي لتصبح التقنية مفيدة ولو في نطاق ضيق.

وفي هذا الاتجاه، تظهر عائلة أحدث من الشيفرات تعرف بـ QLDPC، تقترح بعض صيغها خفض النسبة إلى 10 مقابل 1 أو 50 مقابل 1 بدلاً من مئات.

IBM وQuantinuum وGoogle

تبني IBM نظام Starling المستهدف في 2029 على نسخة من هذه الشيفرات، وتقول إنها تخفض الحمل نحو 10 أضعاف مقارنة بـ surface code عند معدل الخطأ المنطقي نفسه.

لكن هذه الشيفرات تحتاج اتصالاً مختلفاً بين الكيوبتات وموصلات بعيدة المدى وتحكماً وفك ترميز أكثر تعقيداً، ولا تعمل كتحديث برمجي على الأجهزة الحالية.

وسجل نظام Helios من Quantinuum، القائم على الأيونات المحبوسة، معدل خطأ في الذاكرة المنطقية يبلغ نحو خمسة أخطاء غير قابلة للتصحيح لكل مليون جولة، وهو أفضل بوضوح من نتائج سابقة لـ Google بأسلوب surface code.

كما ظهرت أمثلة أكثر لخوارزميات قصيرة تعمل على عدد قليل من الكيوبتات المنطقية بدلاً من اختبارات الذاكرة وحدها.

تكامل مع الحواسيب الكلاسيكية وGPU

في SC26، تمثلت أوضح إشارة كمومية في تعامل القطاع مع المسألة كمشكلة تكامل. فعرضت IBM وFermilab وNvidia أعمالاً على منصات كمومية كلاسيكية معيارية وأدوات GPU لتصحيح الأخطاء.

وأضاف الإصدار Slurm 26.11 دعماً لجدولة الموارد الكمومية إلى جانب الكلاسيكية، وهو أمر يهم من سيشغلون هذه الأنظمة داخل مراكز الحوسبة الفائقة القائمة. ويرى الكاتب أن ذلك لا يغير حسابات الكيوبتات.

خرائط الطريق تشير إلى أواخر العقد الحالي

ما تزال خرائط الطريق لدى كبرى الشركات تشير إلى أواخر العقد الحالي لظهور أولى الأنظمة المقاومة للأخطاء القادرة على محاولة علوم غير تافهة، وتأتي التطبيقات التجارية بعد ذلك.

وقال التقرير إن أعمال تصحيح الأخطاء تتحرك، ويتحسن الحمل نظرياً، ويتقدم التكامل مع الأنظمة الكلاسيكية، لكن الصورة لم تتغير من «ما زالت بعيدة بسنوات» إلى «جاهزة للعمل الإنتاجي».