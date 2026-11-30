أكدت مايكروسوفت أنها تعمل على إتاحة إخفاء شريط مهام Windows 11 تلقائياً عند نقله إلى الحافة اليسرى أو اليمنى.

ووفقاً لتقارير نشرتها المواقع التقنية، يعمل الإعداد حالياً فقط عندما يكون شريط المهام في أسفل الشاشة.

الإخفاء التلقائي يصل للجانبين

جاء التأكيد من تالي روث، رئيسة المنتجات لفريق Windows Shell المسؤول عن تطوير شريط المهام وقائمة Start.

وفي 24 نوفمبر 2026، طلب مستخدم على منصة X دعم الإخفاء التلقائي لشريط المهام المثبت جانبياً، فردت روث بعبارة «Coming soon!».

وتعني الميزة اختفاء شريط المهام تلقائياً لتحرير مساحة أكبر على الشاشة، ثم ظهوره عند اقتراب المستخدم من حافته. ولم تحدد مايكروسوفت موعداً للإصدار حتى الآن.

فائدة لمستخدمي الشاشات العريضة

يهم التحديث كل من نقل شريط المهام إلى أحد جانبي الشاشة بعد أن أعادت مايكروسوفت خيار نقله في 2026.

ويشمل ذلك مستخدمي الشاشات العريضة أو شاشات الحواسيب المحمولة الصغيرة، الذين يرغبون في مساحة أكبر لتطبيقاتهم.

وأطلقت مايكروسوفت Windows 11 في 2021 مع شريط مهام مثبت في أسفل الشاشة.

وبعد سنوات من الشكاوى، أعادت الشركة في 2026 خيار نقله إلى الأعلى أو اليسار أو اليمين، وبدأ الطرح قرابة نهاية يوليو.

مركز الإشعارات والبحث يتوافقان مع الموضع

تعمل مايكروسوفت أيضاً، وفقاً لموقع Windows Central، على جعل مركز الإشعارات ولوحة Windows Search الجديدة يتبعان شريط المهام عند وضعه على حافة أخرى من الشاشة.

ولم تؤكد الشركة مباشرة أن الإخفاء التلقائي سيعمل عند وضع شريط المهام في الأعلى.

ويشير التقرير إلى أن الإخفاء التلقائي سيعمل على الأرجح أيضاً في هذا الموضع، لكن ذلك يبقى توقعاً من الموقع وليس تأكيداً رسمياً من مايكروسوفت، ولم تذكر الشركة تفاصيل إضافية عن آلية عمل الميزة أو شروط تفعيلها.

ما لم يُحدد حتى الآن

لم تعلن مايكروسوفت موعداً للإطلاق أو إصدار Windows الذي سيحمل الميزة. كما لم توضح ما إذا كان الإخفاء التلقائي سيصل إلى جميع المستخدمين أم يبدأ في إصدارات تجريبية قبل الانتشار العام.

ويبقى التأكيد الرسمي الوارد في التقرير محصوراً في دعم الإخفاء التلقائي لشريط المهام عند وضعه جانبياً، مع قول تالي روث إن الميزة قادمة قريباً.