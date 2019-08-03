موجز الرياضة.. اتحاد «كونميبول» يقرر إيقاف ميسي.. حقيقة انضمام إمام عاشور لـ الزمالك..حازم إمام يكشف عن أفضل مدربي الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم السبت 3-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول" إيقاف الأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين لمدة ثلاثة أشهر بسبب اتهامه لمسؤولي الاتحاد بالفساد وذلك عقب خروج منتخب الأرجنتين أمام البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة، فقد انفجر ميسي غاضبا ليتهم مسؤولي الاتحاد بالفساد ويُصرح: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف – البرازيل – ".أكد مصدر مطلع داخل نادي غزل المحلة، أن مفاوضات الزمالك للحصول على خدمات اللاعب إمام عاشور المعار إلى فريق حرس الحدود مازالت مستمرة ولم يتم التطرق بعد إلى المقابل المادي.أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك وتاكيس جونياس مدرب وادي دجلة من أفضل المدربين فى بطولة الدورى المصرى الموسم الماضى .نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب في التعاقد مع برنس باري لاعب منتخب سيراليون الأول لكرة القدم ، بعدما وقع اللاعب الذي يجيد في أكثر من مركز في وسط الملعب على تعاقد لمدة 3 سنوات قادما من هافيا كوناكري الغيني.وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية شراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا بـ"الثورة السعودية" في عالم الرياضة، موضحة أن الهدف الأول بالنسبة للإدارة الجديدة هو التأهل إلى الليجا.أكد حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على أنه يشعر بالسعادة لتواجده في حسابات النادي الأهلي منذ فترة طويلة للتعاقد معه، وأوضح أن الزمالك أبدى اهتمامًا به الموسم الماضي لكن تراجع بسبب طريقة احتفاله بهدفه في نهائي الكأس.تعاقد مسئولو نادى الجونة مع أحمد صبحى جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى الموسم المقبل .