اهم الاخبار.. صفعة مصرية للجماعة الإرهابية.. حقيقة إقالة محافظ البحر الأحمر.. اعتراف والد وأعمام قاصر كرداسة باغتصابها

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 20 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
سيكسر رقما تاريخيا.. ساديو ماني يهدد عرش محمد صلاح في ليفربول
يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، لمكافأة نجمة السنغالي ساديو ماني، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع الريدز، خلال الفترة الماضية. وقال الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا، أن ليفربول يدرس تمديد عقد ساديو ماني ...
رياضة البرلمان توجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر المصري
ناشدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جماهير فريقي الأهلي والزمالك بضرورة الالتزام بالروح الرياضية وتقديم ألوان تشجيعية تتحلى بالسلوكيات الطيبة والأخلاق الحميدة، وتبتعد عن النيل من المنافس.
تعليمات مشددة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك تعليمات مشددة لمسؤولي العلاقات العامة لتجهيز جميع الشاشات العملاقة بالحدائق والصالات لمتابعة أعضاء الجمعية العمومية مياء اليوم فريق الزمالك خلال اللقاء الهام أمام الأهلي
رئيس الصين يتصل بالملك سلمان ويدين الهجوم على منشأتي أرامكو
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الرئيس شي جين بينج اتصل هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الجمعة. وقالت الوكالة إن الرئيس الصيني نقل للملك سلمان إدانة الصين للهجوم على منشأتي النفط
الحرب العالمية الثالثة.. الكويت تطلق النفير.. وإيران تهدد أمريكا.. وترامب: الضربة القاضية قادمة
رفعت الكويت درجة استعداد الجيش والقوات إلى الدرجة القصوى، تزامنا مع الحديث عن اقتراب اندلاع «حرب شاملة» في المنطقة العربية. ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة...
أسعار سيارات هيونداي 2020 اليوم في مصر
تمر اسعار السيارات في مصر بالعديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها الاقتصادية» فإن اسعار السيارات تتغير من يوم لأخر..
اهم الاخبار
نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور
نحو دعم العلاقات وتوسيع دائرة الشراكات المصرية السعودية وقعت بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، امس الخميس..
حقيقة إقالة محافظ البحر الأحمر وسر عدم حضور اجتماع مجلس المحافظين
نفى مصدر بمحافظة البحر الأحمر ما تم تداوله من شائعات بخصوص إقالة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وأكد المصدر أن المحافظ مستمر في منصبه ولا توجد أي معلومات بهذا الصدد
مفاجأة .. والد وأعمام قاصر كرداسة يعترفون باغتصابها ومواقعتها جنسيا
اعترف والد الفتاة القاصر وأعمامها بالاعتداء جنسيا عليها وتصويرها عارية والتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة في جسدها.
الحكومة: الانتهاء من إجراءات تحديد تعويضات لأهالي النوبة
أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لوضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين من أهالي النوبة
صفعة مصرية للجماعة الإرهابية..68% من مشاهدي مكملين يرفضون دعوات التظاهر
فى سقطة مهنية ليست بغريبة على جماعة الإخوان والقنوات التابعة لها، حذفت قناة مكلمين التى تبث من تركيا استطلاعا للرأى حول تأييد المصريين لدعوات التظاهر التى دعمتها الجماعة مؤخرا.
نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور
نحو دعم العلاقات وتوسيع دائرة الشراكات المصرية السعودية وقعت بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، امس الخميس..
حقيقة إقالة محافظ البحر الأحمر وسر عدم حضور اجتماع مجلس المحافظين
نفى مصدر بمحافظة البحر الأحمر ما تم تداوله من شائعات بخصوص إقالة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وأكد المصدر أن المحافظ مستمر في منصبه ولا توجد أي معلومات بهذا الصدد
مفاجأة .. والد وأعمام قاصر كرداسة يعترفون باغتصابها ومواقعتها جنسيا
اعترف والد الفتاة القاصر وأعمامها بالاعتداء جنسيا عليها وتصويرها عارية والتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة في جسدها.
الحكومة: الانتهاء من إجراءات تحديد تعويضات لأهالي النوبة
أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لوضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين من أهالي النوبة
صفعة مصرية للجماعة الإرهابية..68% من مشاهدي مكملين يرفضون دعوات التظاهر
فى سقطة مهنية ليست بغريبة على جماعة الإخوان والقنوات التابعة لها، حذفت قناة مكلمين التى تبث من تركيا استطلاعا للرأى حول تأييد المصريين لدعوات التظاهر التى دعمتها الجماعة مؤخرا.
تفاصيل خناقة اتحاد الكرة وحسام البدري بسبب منصب حساس في جهاز المنتخب
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن أزمة نشبت خلال الساعات الأخيرة داخل الجبلاية حول ملف منصب مدير منتخب مصر الوطني. كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ...
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن أزمة نشبت خلال الساعات الأخيرة داخل الجبلاية حول ملف منصب مدير منتخب مصر الوطني. كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ...
سيكسر رقما تاريخيا.. ساديو ماني يهدد عرش محمد صلاح في ليفربول
يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، لمكافأة نجمة السنغالي ساديو ماني، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع الريدز، خلال الفترة الماضية. وقال الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا، أن ليفربول يدرس تمديد عقد ساديو ماني ...
رياضة البرلمان توجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر المصري
ناشدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جماهير فريقي الأهلي والزمالك بضرورة الالتزام بالروح الرياضية وتقديم ألوان تشجيعية تتحلى بالسلوكيات الطيبة والأخلاق الحميدة، وتبتعد عن النيل من المنافس.
تعليمات مشددة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك تعليمات مشددة لمسؤولي العلاقات العامة لتجهيز جميع الشاشات العملاقة بالحدائق والصالات لمتابعة أعضاء الجمعية العمومية مياء اليوم فريق الزمالك خلال اللقاء الهام أمام الأهلي
رئيس الصين يتصل بالملك سلمان ويدين الهجوم على منشأتي أرامكو
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الرئيس شي جين بينج اتصل هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الجمعة. وقالت الوكالة إن الرئيس الصيني نقل للملك سلمان إدانة الصين للهجوم على منشأتي النفط
الحرب العالمية الثالثة.. الكويت تطلق النفير.. وإيران تهدد أمريكا.. وترامب: الضربة القاضية قادمة
رفعت الكويت درجة استعداد الجيش والقوات إلى الدرجة القصوى، تزامنا مع الحديث عن اقتراب اندلاع «حرب شاملة» في المنطقة العربية. ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة...
أسعار سيارات هيونداي 2020 اليوم في مصر
تمر اسعار السيارات في مصر بالعديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها الاقتصادية» فإن اسعار السيارات تتغير من يوم لأخر..