أخبار الفن| رضوى الشربيني تثير الجدل بفيديو لها وحمو بيكا يجدد اعتذاره لـ هاني شاكر: عايزين ناكل عيش ومكنش قصدي أجرحك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:محمود البزاوي يحيى ذكرى ابن شقيقه الشهيدنشر الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يحيي بها ذكرى استشهاد ابن شقيقه.لوسي: تكشف مصير مسلسل البيت الكبيرعبرت النجمة لوسي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " البيت الكبير " أمام الفنان أحمد بدير الذي عرض منذ فترة .ارحمونا .. رضوى الشربيني تثير الجدل بفيديو لها.. شاهدنشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو جديد لها .لما الشتا يدق البيبان على غفلة.. صلاح عبدالله ينشر صورة له مع هالة فاخرنشر الفنان صلاح عبدالله صورة له مع الفنان هالة فاخر من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".حمو بيكا يجدد اعتذاره لـ هاني شاكر: عايزين ناكل عيش ومكنش قصدي أجرحكجدد مغنى المهرجانات حمو بيكا اعتذاره لنقيب المهن الموسيقية هانى شاكر بعد ساعات من تقديم الأخير بلاغًا رسميًا ضده يتهمه فيه بالسب والقذف.البحر الأسود يتصدر نسب المشاهدة والثمانينات يتذيل القائمةتمكن مسلسل "البحر الأسود "، من تصدر نسب المشاهدة أمس الثلاثاء، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.