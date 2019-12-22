حدث ليلا.. ملامح التعديل الوزاري المرتقب.. أبو تريكة يحاور صلاح.. وتحرك يوناني جديد ضد السراج وأردوغان



وكشف النائب مصطفى بكري، عن أبرز الحقائب الوزارية المقرر تعديلها، وحقيقية عودة وزارة الإعلام مجددًا من عدمه، بالتزامن مع التعديلات الوزارية المرتقبة.



كشفت مصادر حكومية أنه سيتم عرض أسماء المرشحين للحقائب الوزارية في التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على البرلمان اليوم.



ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى أفاد بأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، سيصل اليوم الأحد، إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي للقاء مسؤولون ليبيون. وكشف النائب مصطفى بكري، عن أبرز الحقائب الوزارية المقرر تعديلها، وحقيقية عودة وزارة الإعلام مجددًا من عدمه، بالتزامن مع التعديلات الوزارية المرتقبة. كل ما تريد أن تعرفه عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب.. تفاصيل

كشفت مصادر حكومية أنه سيتم عرض أسماء المرشحين للحقائب الوزارية في التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على البرلمان اليوم. بعد اتفاق أردوغان والسراج .. أول تحرك من اليونان ضد تركيا في ليبيا

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى أفاد بأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، سيصل اليوم الأحد، إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي للقاء مسؤولون ليبيون.



وقال المصدر الدبلوماسي إن "وزير الخارجية اليوناني سيصل إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي صباح اليوم الأحد وذلك خلال زيارة رسمية له برفقته وفد رفيع المستوى.



توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي. وقال المصدر الدبلوماسي إن "وزير الخارجية اليوناني سيصل إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي صباح اليوم الأحد وذلك خلال زيارة رسمية له برفقته وفد رفيع المستوى. علم مصر يرفرف في قطر احتفالا بـ محمد صلاح .. شاهد

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.



وتلقى محمد صلاح علم مصر من الجماهير المصرية المتواجدة في الملعب ، ليرفعه احتفالا وفخرا به ، بعد تتويج فريقه بالبطولة ، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.



علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز محمد صلاح لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية ، قائلا : صلاح لم يأت للفوز بجائزة فردية ، بل للتتويج مع الريدز بالبطولة.



اختتم الفنان عمرو دياب حفله الغنائى الذى أقيم فى السعودية بحفل ختام مهرجان الميدل بيست مساء أمس السبت، وقدم الهضبة خلال الحفل ثلاثة أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab . وتلقى محمد صلاح علم مصر من الجماهير المصرية المتواجدة في الملعب ، ليرفعه احتفالا وفخرا به ، بعد تتويج فريقه بالبطولة ، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة. كلوب يرد على منتقدي محمد صلاح بقوة .. اعرف التفاصيل

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز محمد صلاح لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية ، قائلا : صلاح لم يأت للفوز بجائزة فردية ، بل للتتويج مع الريدز بالبطولة. عمرو دياب يغنى يوم تلات بتوزيع جديد في مهرجان الميدل بيست بالرياض.. فيديو

اختتم الفنان عمرو دياب حفله الغنائى الذى أقيم فى السعودية بحفل ختام مهرجان الميدل بيست مساء أمس السبت، وقدم الهضبة خلال الحفل ثلاثة أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab .



وقد أدهش الهضبة، الجمهور من خلال غناء أغنية "يوم تلات"، بتوزيع موسيقي جديد، بعيدًا عن الذي تم طرحها به عبر موقع يوتيوب.



توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي. وقد أدهش الهضبة، الجمهور من خلال غناء أغنية "يوم تلات"، بتوزيع موسيقي جديد، بعيدًا عن الذي تم طرحها به عبر موقع يوتيوب. بعلم مصر .. حوار بين محمد صلاح وأبو تريكة عبر bein sport في قطر|شاهد

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.



وفي أول تعليق له عقب المباراة خلال تصريحات عبر بي ان سبورت ، قال صلاح ، سأعود إلى هذا الملعب في قطر للمشاركة بكأس العالم 2022 مع منتخب مصر، خاصة اننا في مرحلة بناء جيل جديد ومتفائل به.



نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أرفق بها مقالا من مجلة "ذي سبيكتيتور" البريطانية بعنوان:"إصلاح إسلامي: تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط". وفي أول تعليق له عقب المباراة خلال تصريحات عبر بي ان سبورت ، قال صلاح ، سأعود إلى هذا الملعب في قطر للمشاركة بكأس العالم 2022 مع منتخب مصر، خاصة اننا في مرحلة بناء جيل جديد ومتفائل به. وزير الخارجية الإماراتي يغرد عن التحالف العربي الإسرائيلي .. ونتنياهو يرحب

نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أرفق بها مقالا من مجلة "ذي سبيكتيتور" البريطانية بعنوان:"إصلاح إسلامي: تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط".



فيما أعاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر تغريدة عبد الله بن زايد محتفيا،وقال: "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية.. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".



أول تعليق من آبي أحمد على حرق المساجد في إثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تعليقا على أحداث إضرام النار في المساجد التي شهدتها ولاية أمهرة، من الأعمال السيئة. فيما أعاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر تغريدة عبد الله بن زايد محتفيا،وقال: "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية.. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تعليقا على أحداث إضرام النار في المساجد التي شهدتها ولاية أمهرة، من الأعمال السيئة.



وقال آبي أحمد عبر تويتر:"إن محاولات المتطرفين لتشويه تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة التي تركيز على الازدهار".



