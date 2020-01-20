اخبار الحوادث.. أب يقتل طفلته بسبب شراب.. ضرب نفسه بالنار لمروره بأزمة





رواد السوشيال ميديا يهاجمون أعداء الوطن

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على بعض الصحفيين، الذين يقومون بالهجوم على الدولة، مستهدفين هدمها وتخريبها فى ظل النجاحات التي تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إلى الجنايات.. آخر تطورات أزمة طالب متهم بالتحرش بمعيدة فى التربية الرياضية بجامعة أسوان

لا تزال الأحداث تتوالى فى واقعة الطالب المتهم بالتحرش بأستاذة كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









بقيمة مليارين و127 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 1166 قضية تهرب ضريبي ..فيديو

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع، حملات عديدة فى مجال الإدارة العامة للمرور بجميع الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحي، وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





جنايات سوهاج تعدم 4 متهمين لخطفهم سائق "توك توك" وقتله

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، وباجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي بإعدام 4 متهمين شنقا، لخطفهم سائق "توك توك" وقتله بدائرة مركز جرجا عام 2016، بعد حصولهم على فدية من اسرته قدرها 300 الف جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





28 يناير.. النقض تنظر طعني العادلي والنيابة في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

تنظر محكمة النقض فى جلسة 28 يناير الجارى أمام دائرة الثلاثاء ج ، طعون المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع شخصين وإصابة 6 وتحطم 3 سيارات فى حوادث متفرقة بالقليوبية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون وتحطمت 3 سيارات في 5 حوادث طرق بالقليوبية بسبب السرعة والتكدس المروري فى طوخ وبنها وميت حلفا بقليوب وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السيطرة على حريق بمنزل ببنها دون خسائر بشرية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بأحد المنازل بشارع ترعة الإشارة بعزبة السوق بمدينة بنها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





اختلس محررات رسمية .. المشدد 3 سنوات لـ أمين شرطة وعزله من الوظيفة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي، أمين شرطة بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفة، بتهمة اختلاس محررات رسمية من جهة عمله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مقتل شاب جامعي عاتب ٣ أشخاص على بيع المخدرات أسفل منزله بالقطامية

ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على ٣ أشخاص لاتهامهم بالتورط فى واقعة مقتل طالب جامعى بالقطامية، وتولت النيابة التحقيق .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عاطل يطلق الرصاص على صديقه بسبب خصومة بينهما بالمرج

لم يجد عاطل وسيلة للانتقام من صديقه سوى قيامه بقتله رميا بالرصاص بسبب خلافات بينهما بالمرج، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط مسئول محطة بنزين لبيعه مواد بترولية بالسوق السوداء في القليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية القبض على مسئول محطة لتموين السيارات لبيعه 55 ألف 200 لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بدائرة مركز طوخ تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





يتزعمها إخواني .. حبس عصابة تصنيع الأستروكس داخل شقة بمدينة السلام

قررت النيابة العامة حبس إخواني تزعم عصابة لتصنيع الاستروكس بالاشتراك مع آخرين وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيق، بعد أن واجهتهم النيابة بتحريات المباحث بشأن تحويلهم شقة بمدينة السلام لتجارتهم غير المشروعة وترويجها على عملائهم .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصدر أمني: زي رسمي موحد لـ السياس في القاهرة بعد الكشف عليهم جنائيا

قال مصدر أمني بمرور القاهرة، إنه تقرر توفير زي رسمي لجميع السياس، وجمع البيانات المتعلقة بهم، والمنطقة التي يعملون بها بعد الكشف عليهم جنائيا من خلال أقسام الشرطة كل على حسب المنطقة التي ستعمل بها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوك توك بخط 12 بنها القناطر

لقى 3 اشخاص مصرعهم فى حادث تصادم وقع بين مركبة توك توك وسيارة نقل ركاب على طريق خط 12 بنها القناطر الخيرية تم نقل الجثث الثلاث لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





استجابة لـ "صدى البلد".. ضبط بلطجي والبحث عن ٥ آخرين أصابوا ٣ من أسرة واحدة بدار السلام

فى استجابة سريعة لما نشر على موقع "صدي البلد" تحت عنوان " البحث عن ٦ بلطجية أصابوا ٣ من أسرة واحدة فى مشاجرة بالأسلحة بدار السلام "، شن رجال المباحث حملة استهدفت الأماكن التى يتردد عليها البلطجية ال٦ وتمكنوا من ضبط أحدهم والذى كان يحمل بندقية خرطوش .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد 24 ساعة .. استخراج جثتي شابين من داخل بئر للصرف الصحي بسوهاج

تمكن رجال الحماية المدنية بسوهاج، من استخراج جثتي شخصين لقيا مصرعهما داخل بئر للصرف الصحي بقرية الرياينة الحاجر مركز ساقلتة، وتم نقل الجثتين لمستشفى ساقلته المركزي تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم بالأقصر

لقي شخص مصرعه وإصابة اثنين إثر حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة نقل مواد بترولية بالطريق الصحراوى بجنوب الأقصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضرب نفسه بالنار .. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج شابا في العقد الثالث من العمر جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وتبين أن المجني عليه انتحر بإطلاق عيار ناري على نفسه لمروره بأزمة نفسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بينهم سيارة شرطة تصادم عددا من السيارات وإصابة 11 شخصا بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة في حادثين منفصلين بينهم سيارة شرطة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام مدينة الضبعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





علقة موت.. حبس أب بلا قلب قتل طفلته بسبب ضياع الشراب

تجرد أب من مشاعر الانسانية وانهال بالضرب علي طفلته الصغيرة حتي فقدت الوعى ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى ، بسبب فقدها " الشراب " ، وتم ضبط المتهم .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تشريح جثة طفلة عذبها والدها حتى الموت بمدينة نصر

قررت نيابة أول مدينة نصر، اليوم الاثنين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عايز مراتك هات 100 ألف.. ربة منزل تختلق واقعة اختطافها.. ورسالة فيسبوك تفضح المستور

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض واقعة اختفاء ربة منزل من مسكنها وتبين بإنها اختلقت الواقعة لسوء حالتها النفسية والمشاجرة مع صاحب العمل فى الدقهلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عامل يختلق واقعة اختطاف نجله للحصول على أموال من زوجته