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رياضة

أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يزف بشرى للاعبي الأهلي.. جماهير أستون فيلا تحمل تريزيجيه على الأعناق

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:45 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر اليوم الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أحمد شعبان، مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خرج بتصرف غريب، خلال المؤتمر الخاص بمباراة الزمالك ووادي دجلة

كشف عمار حمدي، نجم فريق الأهلي المعار خلال فترة الانتقالات الشتوية لـ طلائع الجيش عن  تفاصيل حديث رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي معه قبل رحيله عن الفريق


رصد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مكافأة للاعبي النادي الأهلي، والجهاز الفني، حال الفوز على فريق الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال إفريقي


حالة من البهجة والسعادة العارمة سادت بين جماهير فريق استون فيلا الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي نجما المنتخب الاول وذلك عقب تأهل الفريق بأقدام تريزيجيه لـ نهائي كأس الرابطة الانجليزية

كشف وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه؛ لضمه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قرب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري


أكد سيد معوض، المدرب المساعد للمنتخب الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يتابع جميع المحترفين في الدوريات العالمية بشكل أساسي للوقوف على مدى تطور أدائهم
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