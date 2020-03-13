أبرز فيديوهات التوك شو.. الأرصاد تناشد المواطنين عدم الخروج من المنازل.. وكورونا يضرب مشاهير الفن والرياضة

أذاعت فضائية العربية تقريرا جاء من خلاله عن إصابة عدد من المشاهير بفيروس كورونا، حيث أصيب الممثل العالمي توم هانكس وزوجته أثناء تواجده في استراليا لتصوير فيلم.





وذكر التقرير أن هانكس وزوجته أصيبا بحمى طفيفة وإعياء بسيط ليتضح أثناء الفحص أنهما مصابان بكورونا، ويخضعان خلال تلك الفترة للحجر الصحي.













ناشدت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية،المواطنين عدم الخروج من منازلهم اليوم بسبب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.









وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي محمد جاد، أن البلاد تشهد منخفض جوى متعمق قام من السودان، وليس قادم من أوروبا كما يقول البعض.







