أبرز فيديوهات التوك شو.. الأرصاد تناشد المواطنين عدم الخروج من المنازل.. وكورونا يضرب مشاهير الفن والرياضة

أذاعت فضائية العربية تقريرا جاء من خلاله عن إصابة عدد من المشاهير بفيروس كورونا، حيث أصيب الممثل العالمي توم هانكس وزوجته أثناء تواجده في استراليا لتصوير فيلم.
وذكر التقرير أن هانكس وزوجته أصيبا بحمى طفيفة وإعياء بسيط ليتضح أثناء الفحص أنهما مصابان بكورونا، ويخضعان خلال تلك الفترة للحجر الصحي.
ناشدت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية،المواطنين عدم الخروج من منازلهم اليوم بسبب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي محمد جاد، أن البلاد تشهد منخفض جوى متعمق قام من السودان، وليس قادم من أوروبا كما يقول البعض.
أفادت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى مساء اليوم الجمعة، وستنخفض في الساعات الأولى من صباح باكر.
وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي محمد جاد، أنه بعد ظهر يوم السبت ستنتهي تماما حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 13-3- 2020، عن أسعار الذهب وجاءت كالتالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020 سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 "الأوسع انتشارا" 722 جنيها مقابل 725 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 825 جنيها مقابل 829 جنيها.
أذاعت فضائية الحدث العربية تقريرا جاء من خلاله أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طلب تمويل طارئ من "أداة التمويل السريع" لدى صندوق النقد لمكافحة كورونا.
تأتي قيمة الدعم بنحو قيمة 5 مليارات دولار تعد هذه الخطوة بمثابة المرة الأولى التي تطلب فيها إيران دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي منذ العام 1962.
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها لجوء كاهن لبناني لطريقة غريبة بغية إنقاذ بلاده من تفشي فيروس كورونا، فاستأجر طائرة خاصة، ليحلق بها فوق لبنان، بغية مباركتها وحمايتها من تفشي هذا الفيروس التاجي الخطير.
وأفادت وكالة فرانس برس بأنها رافقت الكاهن الماروني، مجدي علاوي، في رحلته بالطائرة، نهاية الأسبوع الفائت.
أكد دكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة منذ فترة كبيرة مؤكدا أن مهمتها الأساسية متابعة الوضع لأي نوع من الأزمات والكوارث.
وأضاف الناظر خلال لقاء له ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية أن هناك 27 فرعا إضافة إلى وجود فرق طوارئ متواجدة في جميع فروع الهلال الأحمر المصري ودائما ما يكونوا على أهبة الإستعداد بأدوات الإغاثة.
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك غرفة عمليات مركزية بالشركة تتابع توزيع الكهرباء بجميع المحافظات.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن سرعة الرياح اليوم مرتفعة عن أمس وصلت فى بعض المناطق لـ 65 كيلو مترا فى الساعة، وتسببت فى سقوط بعض الأعمدة وتم قطع الكهرباء.