أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق هاتف Galaxy A11..رسالة كورونا الخادعة احذفها فورا

في محاولة منها لضمان "مصداقية" معلومات الصحة والسلامة في متجر التطبيقات الخاص بها، وضعت شركة آبل ""، اليوم المزيد من الإجراءات الوقائية المتعلقة بـ COVID-19، والتى تركزت هذه المرة على تشديد المتطلبات لجميع التطبيقات على متجرها الخاص والتي تركز علىالمستجد، الذي بدأ يؤثر على كل جوانب الحياة تقريًا في جميع أنحاء العالم.