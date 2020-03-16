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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق هاتف Galaxy A11..رسالة كورونا الخادعة احذفها فورا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:44 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج
أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق هاتف Galaxy A11..رسا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.


أدرجت شركة سامسونج "Samsung"، يوم الجمعة هاتفا ذكيًا جديدًا على موقعها الرسمي على الإنترنت، بشكل سري دون الإعلان عنه في بيان صحفي، هو جالاكسي أي11 Galaxy A11، والذي كشفت بعض التسريبات عنه مؤخرًا بعض المواصفات.



في الآونة الأخيرة، طرح تطبيق واتساب "WhatsApp "، ميزة الوضع الداكن أو الليلي لى جميع المسخدمين حول العالم، ويخطط تطبيق المراسلة الفورية الشهير لتقديم ميزة كانت موجودة في تطبيقات الراسل الأخرى منذ بعض الوقت، وهي الرسائل الذاتية التدمير "self-destructing".


يحذر تطبيق التراسل الفورى واتساب "WhatsApp"، مستخدميه من رسالة احتيال جديدة، بدأت في التداول بين الأشخاص على المنصة، بعد تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، والتي تدعي الكشف عن علاج للفيروس التاجي الجديد، وفق ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.


في محاولة منها لضمان "مصداقية" معلومات الصحة والسلامة في متجر التطبيقات الخاص بها، وضعت شركة آبل "Apple"، اليوم المزيد من الإجراءات الوقائية المتعلقة بـ COVID-19، والتى تركزت هذه المرة على تشديد المتطلبات لجميع التطبيقات على متجرها الخاص والتي تركز على فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ يؤثر على كل جوانب الحياة تقريًا في جميع أنحاء العالم.


كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن أحدث هواتفها الذكية خلال الشهر الماضي، والذى يحمل إسم Galaxy A51 فى الأسواق الهندية ويأتي ضمن الفئة المتوسطة.


تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق إصدار أرخص من هاتف Motorola Edge، وذلك بعد أشهر فقط من العودة إلى قطاع الهواتف الذكية الرائد بعد عدة سنوات.


طرحت هونر العلامة التجارية المملوكة لشركة هواوى الصينية، هاتف Honor 9X Pro في المملكة العربية السعودية، والذي يعد أول هاتف ذكي من الشركة يأتي بكاميرا متحركة من أجل توفير تجربة شاشة كاملة بدون أى حواف أو نوتش.


كشف تقرير من وكالة بلومبرج أن الأطفال في إيطاليا يستهلكون ما يزيد عن 70 % من الإنترنت، بسبب اضطرارهم للبقاء في منازلهم لساعات طويلة، نتيجة الحجر الصحى المفروض عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا



علي الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق آبل الأمريكية لجهازها جهاز Mac Pro في الأسواق، إلا أنه فشلت فشلًا ذريعًا فى التعامل مع أى من مشاكله أو حتى كيفية تشغيله.

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