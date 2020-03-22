حدث ليلا.. كورونا يغزو أفريقيا.. أمريكا تطور علاجا لـ الفيروس.. والصين تعود لدائرة الخطر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار المهمة علي مدار الساعات الاولى من فجر يوم السبت الموافق 22 مارس 2020 نستعرضها من خلال التقرير التالي :



فضح تقرير نشرته "منظمة العفو الدولية"، الممارسات الوحشية وغير الإنسانية لنظام الحمدين في قطر وعلى رأسه تميم بن حمد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





أعلنت السلطات اليمنية اتخاذ قرارات طارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





أعلنت الولايات المتحدة أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضرب السجون الفيدرالية الأمريكية، حيث ارتفع عدد المصابين بشكل هستيري بعد تسجيل أولى الحالات في السجون قبل ساعات قليلة من اليوم الأحد.





أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، بأن زعيم البلاد كيم جونج أون، أشرف بنفسه على اختبار سلاح تكتيكي موجه.





تحطمت طائرة عسكرية في المكسيك من طراز هليكوبتر "بلاك هوك" في جنوب البلاد.





وجهت شركات الطيران الأمريكية مطالبات عاجلة إلى الكونجرس الأمريكي لتقديم المساعدة مهددة بالاضطرار إلى تسريح أعداد مهولة من الموظفين، بسبب الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".









ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن السلطات في سنغافورة قررت منع جميع السائحين من الدخول والعبور إلى البلاد، بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





تدخل الجيش السعودي من أجل تقديم يد العون للمؤسسات في المملكة في جهود مكافحة تفشي فيروس كوورنا المستجد كوفيد 19.





أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.





في ظل عدم الوعي واللامبالاة بخطورة انتشار فيروس كورونا التي تسيطر على فئة كبيرة من الشعب المصري عقد عروسان زفافهما وسط حالة من الفوضى والاستهزاء بمخاطر انتشار المرض.





أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 1441 سيكون يوم الجمعة الموافق 24 أبريل المقبل.





أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إصابة المدير التنفيذي للفريق، باولو مالديني وابنه بفيروس كورونا المستجد، ونشر النادي بيانًا رسميًا أكد فيه إصابة مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا، بعد أن خضعا للفحص وظهرت نتيجتهما إيجابية ليصبحا أول فردين في النادي الإيطالي يصابان بالفيروس.





أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها وافقت على فحص جديد يكشف إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عدمها خلال 45 دقيقة فقط.





أعلنت 3 دول في قارة أفريقيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدة "كوفيد 19".





أعلنت الهند فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد انتشاره المتسارع مؤخرا في البلاد.





أعلنت إسرائيل تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأحد الناجين من محرقة الهولوكوست.





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دواء الملاريا يظهر نتائج مشجعة لاستخدامه في التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





أعلنت الصين ارتفاعا جديدا في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، والذي جاء معدله أعلى نسبيا من الأيام القليلة الماضية.





قدمت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا، وحذرت من مجموعة من الأطعمة التي تضعف جهاز المناعة.



