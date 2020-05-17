أقوى طريقة لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

يلعب العامل النفسي دورًا كبيرًا فى صحة الإنسان خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب و الضغط ، فمن المعروف أن التعرض للتوتر أو الغضب أو الانفعال الزائد من أهم أسباب ارتفاع الضغط المعروف بـ القاتل الصامت.





إقرأ أيضا





ولكن كيف نتمكن من السيطرة على انفعالاتنا وسط ضغوط الحياة الكبيرة .. فالمشاكل لاتنتهى؟!

نعرض لكم طرق السيطرة على الانفعالات المسببة لـ ارتفاع ضغط الدم ، وفقا لما ذكره موقع " Mayoclinic" و "webmed ".

-غير نظرتك للحياة نظم مهام اليوم حسب الاولوية واستوعب فكرة ان ليس كل الاشياء يمكن تغييرها ولكن يمكن وضع طريقة او اسلوب معين للتفاعل معها.

- ركز على المشاكل التى تستطيع أن تضع حلا مناسبا لها وخذ خطوات لتنفيذه حتى تتخلص من الضغط الذي تسببه لك.

- ابتعد عن اي شئ او شخص يسبب لك التوتر والازعاج و القلق

- استمتع بالانشطة التى تحبها واجعل لها وقتا من يومك وخذ قسطا من الراحة والهدوء والاسترخاء.

- ا بحث عن دعم الآخرين ومساعدتهم وتحدث عن مشاعرك وحاول العمل على تغيير نظرتك للامور وسلوكياتك.

- جرب التنفس العميق أو الحديث الذاتي الإيجابي أو إيقاف أفكار التوتر و القلق تنفس بعمق من الحجاب الحاجز







