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مرأة

أقوى طريقة لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

الأحد 17/مايو/2020 - 12:59 ص
أقوى طريقة لـ علاج
أقوى طريقة لـ علاج ارتفاع ضغط الدم
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اسماء محمد
يلعب العامل النفسي دورًا كبيرًا فى صحة الإنسان خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب والضغط، فمن المعروف أن التعرض للتوتر أو الغضب أو الانفعال الزائد من أهم أسباب ارتفاع الضغط المعروف بـ القاتل الصامت.

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 ومن ثم فإن التحكم في الإجهاد والتوتر  يساعد بشكل كبير فى علاج ارتفاع ضغط الدم وبل وبعض الحالات ستتمكن من الاستغناء عن الدواء بتصريح من الطبيب.

ولكن كيف نتمكن من السيطرة على انفعالاتنا وسط ضغوط الحياة الكبيرة .. فالمشاكل لاتنتهى؟!
نعرض لكم طرق السيطرة على الانفعالات المسببة لـ ارتفاع ضغط الدم ، وفقا لما ذكره موقع " Mayoclinic" و "webmed ".
-غير نظرتك للحياة نظم مهام اليوم حسب الاولوية واستوعب فكرة ان ليس كل الاشياء يمكن تغييرها ولكن يمكن وضع طريقة او اسلوب معين للتفاعل معها.
- ركز على المشاكل التى تستطيع أن تضع حلا مناسبا لها وخذ خطوات لتنفيذه حتى تتخلص من الضغط الذي تسببه لك.
- ابتعد عن اي شئ او شخص يسبب لك التوتر والازعاج والقلق.
- استمتع بالانشطة التى تحبها واجعل لها وقتا من يومك وخذ قسطا من الراحة والهدوء والاسترخاء.
- ابحث عن دعم الآخرين ومساعدتهم وتحدث عن مشاعرك وحاول العمل على تغيير نظرتك للامور وسلوكياتك.
- جرب التنفس العميق أو الحديث الذاتي الإيجابي أو إيقاف أفكار التوتر والقلق تنفس بعمق من الحجاب الحاجز


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