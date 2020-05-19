أهم الأخبار.. أبو العينين ينعى الشيخ صالح كامل.. وترامب يهدد منظمة الصحة العالمية.. والمسماري يتحدث عن هجوم قاعدة الوطية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:









بمزيد من الأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، فقيد الأمة العربية الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي، الذي انتقل إلى جوار ربه في ليالي شهر رمضان المعظم، وأيامه المباركة، داعين الله- عز وجل- ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عن أمتنا العربية خير الجزاء.









يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الفضائية أن تهب الرياح الشمسية على الأرض، اليوم وغدا، والتي قد تترك الشفق في المستويات العليا من نصف الكرة الشمالي.













أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن تناول الرئيس دونالد ترامب لعقار هيدروكسي كلوروكين ؛ بعدما وجد أن فوائده تفوق مخاطره.













أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، على سحب القوات والمعدات من قاعدة الوطية الليبية جاء منذ أشهر بشكل تدريجي.













أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أنه قد تقرر ردم نفق العروبة بمصر الجديدة على أن يتم توسيعه وتحويله إلى مسطح بسبب إنشاء كوبرى جديد أعلاه.













تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة لـ إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان من عقد قرانها فى المنزل وسط حضور الأهل.

















أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن استخدام الكمامات الصحيح يجب أن يغطي منطقة الأنف والفم، وهي المنطقة الأخطر لدخول الفيروس.













لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون على الأقل، وحوصر شخص على الأقل تحت الانقاض، وذلك إثر زلزال بقوة 5 ريختر، والذي ضرب محافظة كياوجيا بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.













كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء عن رسالة بعثها إلى منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا المستجد.



