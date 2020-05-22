أخبار التوك شو..قصيدة بصوت أحمد منسي.. ماذا قالت أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة" عنه..المفتى: أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
قصيدة بصوت الشهيد العقيد أحمد منسي
عرضت الإعلامية داليا أشرف،
خلال برنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة "دى ام سي"، قصيدة "أنا الجيش صلبا لا ألين" للبطل الشهيد أحمد منسى
، قائد الكتيبة 103 صاعقة.
وتقول كلمات القصيدة: "أنا الجيش صلبا لا ألين.. أقسمنا لا نركع إلا لبارينا.. في خضم اليأس نحرس أرضها.. ليبقى الآباء أسمى أمانينا.. لمرضاه الله نبغيه عملا.. ومن غدر الاعادي رضاكم يداوينا.. من جبال مصر أخذنا مسكنا.. وفي صحرائها قبورا تنادينا.. صمتنا العزم .. وفي خطانا النار.. والجحيم لينظر من يعادينا.. ومن آيات الله أخذنا منهجا..وسنة محمدا قائدنا وهادينا".
قالت رضوى، أرملة الشهيد خالد مغربي "دبالة" إن زوجها الشهيد البطل استشهد بعد زواجهما بفترة قليلة.
وأضافت، أرملة الشهيد خالد مغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الشهيد كان يعلم أنها حامل، ولكن لم يعلم مافى بطنها، مؤكدة أن البطل أستشهد وهى حامل فى الشهر الثالث.
أحمد خالد صالح: الاختيار يعد رسالة للأجيال القادمة.. فيديو
أكد الفنان أحمد خالد صالح أن دوره في مسلسل الاختيار وتمثيله لشخصية النقيب يوسف يعد مسئولية كبيرة تقع عليه وقال: إنني تشرفت بهذا العمل الوطني.
وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن فكرة المسلسل تعتمد على أنه ليس عمل فني فقط وإنما هو رسالة للأجيال القادمة.
كلمات تفرح .. أطفال مصر يدعمون شهداء جيش بلادهم
عرضت قناة دى أم سي تقرير فيديو ورسائل من أطفال مصر لـ شهداء مصر، بعنوان " كلمات تفرح من الأطفال لشهداء جيش بلادهم على طريقتهم الخاصة".
وقال أحد الأطفال خلال الفيديو ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إ ن الجيش هو أعظم جيش فى الدنيا .. هما أملنا الحقيقي".
قال الفنان ياسر عزت، إن دوره فى مسلسل الاختيار كان من أصعب الأدوار معلقًا: "أنا نفسى اتخضيت من الدور وعملى شخصية سلمى المحاسن
وأضاف ياسر عزت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إن دوره فى المسلسل كان محرض على قتل الشهيد أحمد المنيسي.
شوقي علام: أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد لإطعام المساكين والفقراء
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن زكاة الفطر يجوز أن نخرجها من أول يوم فى رمضان وذلك بسبب الظرف الاستثنائى الذى نمر به.
وأضاف مفتى الديار خلال كلمته على قناة دى أم سي، أن المسلم الذى لم يخرج الزكاة عليه أن يخرجها قبل العيد وتحديدًا قبل صلاة العيد التى سنصليها فى بيوتنا.
طارق الشناوي: مسلسل الاختيار دلالة علمية لتوحد القلوب على الصدق.. فيديو
وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي عبر مداخلة سكايب لـ أكسترا نيوز، أن كل المواطنين وراء القضية المصرية، ووراء الوطن وضد الإرهابيين التكفريين في سيناء، وسيظلون وراء الجيش المصري العظيم .
سمير راغب عن ضبط أفلام مفبركة عن أوضاع مصر: تستهدف إثارة الفتنة والنيل من وعي المصريين
قال العميد سمير راغب
رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية: إن ضبط وزارة الداخلية عددا من الأفلام الوثائقية المفبركة عن الأوضاع داخل البلاد في أحد الاستديوهات المشبوهة،يؤكد التخابر ضد الوطن لصالح دول أجنبية معادية.
وأضاف العميد سمير راغب عبر مداخل هاتفي لـ إكسترا نيوز، أن ماحدث هو رسالة لجميع المصريين تؤكد أهمية قضية الوعي، وإدراك الكم الهائل من الأموال التركية والقطرية، وتمويلات جماعة الاخوان الارهابية
ورجالها المتعاطفين معها، لينالوا من وعى المصريين.
عبير صبري تشيد بأخلاق خالد سرحان وتكشف عن دورها في خيانة عهد
أشادت الفنانة عبير صبري
، بأخلاق الفنان خالد سرحان، قائلة "شخص محترم جدا جوه البلاتوة، وهادي وبيحفظ كويس، ومش بيخرج عن النص".
وأضافت الفنانة عبير صبري خلال مداخلة هاتفية، أن الفنان خالد سرحان يتميز بالانضباط في العمل، وهو نادرا ما يكون في ممثل، لافتة إلى أنه لا يخرج أبدا عن النص.
قال الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، إنه بدأ الاستعداد لاستقبال الفوج الأول للمصريين العالقين بالخارج منذ 10 أيام مضت، لافتأ إلى أنه تم التأكد من كافة الترتيبات سواء ترتيب، نظافة الغرف ووضع كافة وسائل الأمان .
وكشف رئيس جامعة حلوان ، خلال استشفاته قديمها برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى عن حرص الجامعة لتوفير غرف آمنة مجهزة بكافة وسائل الحماية والأمان وألا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن عدد 2 سرير فقط .