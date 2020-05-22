أخبار التوك شو..قصيدة بصوت أحمد منسي.. ماذا قالت أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة" عنه..المفتى: أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد

قال الفنان ياسر عزت، إن دوره فى مسلسل الاختيار كان من أصعب الأدوار معلقًا: "أنا نفسى اتخضيت من الدور وعملى شخصية سلمى المحاسن





وأضاف ياسر عزت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إن دوره فى المسلسل كان محرض على قتل الشهيد أحمد المنيسي.





شوقي علام: أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد لإطعام المساكين والفقراء

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن زكاة الفطر يجوز أن نخرجها من أول يوم فى رمضان وذلك بسبب الظرف الاستثنائى الذى نمر به.

وأضاف مفتى الديار خلال كلمته على قناة دى أم سي، أن المسلم الذى لم يخرج الزكاة عليه أن يخرجها قبل العيد وتحديدًا قبل صلاة العيد التى سنصليها فى بيوتنا.





طارق الشناوي: مسلسل الاختيار دلالة علمية لتوحد القلوب على الصدق.. فيديو

زداد إحساسه بالجيش المصري، وأنه يقف وراء قضية عادلة في مكافحة الإرهاب . أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن كل من شاهد مسلسل الاختيار





أن كل المواطنين وراء القضية المصرية، ووراء الوطن وضد الإرهابيين التكفريين في سيناء، وسيظلون وراء الجيش المصري العظيم . وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي عبر مداخلة سكايب لـ أكسترا نيوز،





سمير راغب عن ضبط أفلام مفبركة عن أوضاع مصر: تستهدف إثارة الفتنة والنيل من وعي المصريين

عن الأوضاع داخل البلاد في أحد الاستديوهات المشبوهة،يؤكد التخابر ضد الوطن لصالح دول أجنبية معادية. قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية: إن ضبط وزارة الداخلية عددا من الأفلام الوثائقية المفبركة





وأضاف العميد سمير راغب عبر مداخل هاتفي لـ إكسترا نيوز، أن ماحدث هو رسالة لجميع المصريين تؤكد أهمية قضية الوعي، وإدراك الكم الهائل من الأموال التركية والقطرية، وتمويلات جماعة الاخوان الارهابية ورجالها المتعاطفين معها، لينالوا من وعى المصريين.





عبير صبري تشيد بأخلاق خالد سرحان وتكشف عن دورها في خيانة عهد

أشادت الفنانة عبير صبري ، بأخلاق الفنان خالد سرحان، قائلة "شخص محترم جدا جوه البلاتوة، وهادي وبيحفظ كويس، ومش بيخرج عن النص".





وأضافت الفنانة عبير صبري خلال مداخلة هاتفية، أن الفنان خالد سرحان يتميز بالانضباط في العمل، وهو نادرا ما يكون في ممثل، لافتة إلى أنه لا يخرج أبدا عن النص.



