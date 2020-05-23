أخبار التوك شو| اللحظات الحقيقية لإعدام الإرهابى عشماوي.. نيللي كريم: 2020 بتقضي علينا أجريت عملية وعملت حادثة..غرفة عمليات مع 27 محافظة خلال فترة العيد

نشر موقع " صدى البلد " أمس الجمعة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:



أذاع القائمون على مسلسل الاختيار في حلقته الـ 29، اللحظة الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي والمتهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.





كشفت الفنانة نيللي كريم، عن مرضها الأخير، قائلة:"كان عندي ورم خلف الأذن..المسئول عن الوجهة"، موضخا أنها ذهبت إلي أمريكا قبل مسلسل بـ100 وش بـ شهر وأجرت العملية ، معقبة : تم أستئصال الورم الحمدلله".





قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، إن كلا من الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور عاصم وزير الإسكان قدما الدعم الكامل للشباب، لافتا إلى أنهما كانا يدعمان فكر الشباب بقوة.





قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي والاكاديمي لمفتي الجمهورية، إن صلاة العيد سنة مؤكدة من جميع جمهور العلماء، وأنها فرض واجب على كل فرد قادر مثل صلاة الجمعة.





عرض برنامج "التاسعة" تقديم الإعلامية هبة جلال والمذاع عبر قناة الأولى المصرية، أغنية "إحنا مش بتوع حداد" للفنان أحمد جمال، حيث تتناول الأعنية جانبا من تضحيات وبطولات القوات المسلحة، وظهر بفيديو الأغنية حمزة أحمد منسى، نجل البطل أحمد المنسى، فضلا عن مجموعة من صور الشهداء.





كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كواليس استعداد المحافظة للتعامل مع المواطنين خلال فترة إجازة العيد متابعا،:"تم وضع عدة اشتراطات لتنظيم حركة الزائرين في ظل أزمة كورونا، فضلا عن استقبال عدد من الفنادق للزائرين".





أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن فخره وسعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل الاختيار، متابعا:"مهما حاول ابطال العمل أن يوفي الابطال الحقيقين قيمتهم فلن يستطيعوا، فقد ضحوا بأرواحهم من اجل مصر.





تحدث المخرج محمد سامى، مع الفنانة روجينا، مازحا: " هو أنتى ليه قاعدة تضحكى على الناس وتقولى إنك اجتهدتى على الشخصية..وأن دي مش شخصيتك الحقيقة..عماله تقولي للمشاهد لبستي الشخصية وهي دي شخصيتك الحقيقية والشخصية التانية هي اللي تمثيل".





قال المخرج محمد سامي مخرج مسلسل البرنس، إن الفنان محمد مهران هو موهبة صاعدة مميزة تستحق الإشادة، متابعا:" أنا بحب مهران على المستوي الشخصى، وعندى ثقة كبيرة في قدراته الفنية، وأتمنى له النجاح مستقبلا".





قالت الفنانة روجينا، إنها لم تكن تتوقع نجاح شخصية فدوى بمسلسل البرنس، متابعة وانا بشتغل كنت خايفة من الشخصية وكنت بسأل محمد عن ادائي طول الوقت.





قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قام بتوجيه غرفة عمليات الوزارة بالربط مع غرف الأزمات في 27 محافظة للربط بالغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء.



