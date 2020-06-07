AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبرز مشكلات ببجي PUBG .. وزوكربيرج يتعهد بمراجعة سياسة فيسبوك

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
شيماء عبد المنعم
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


بعد طرحها تحديث جديد يجلب وضع الغابة الغامض، أثارت لعبة القتال الافتراضى وساحات الحرب الإلكترونية ببجي PUBG، مؤخرا غضب الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويتطلب وضع لعبة ببجي PUBG الأخير، من اللاعبين الركوع امام أحد الأصنام، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن لعبة ببجي PUBG، وأهم الأحداث والقرارات التى تعرضت لها خلال السنوات الماضية.


قال مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ فيسبوك Facebook، إن الشركة ستراجع سياساتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى، بعد أن انتقد موظفو الشركة الأمريكية رئيسهم بسبب رفضه إزالة المشاركات المثيرة للجدل التي نشرها الرئيس دونالد ترامب Donald Trump.


من الصعب العثور على كاميرا ويب جيدة هذه الأيام، خاصة مع انتقال العديد من الناس حول العالم إلى العمل من المنزل، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تحتاج إلى "كاميرا ويب" لمساعدتك على اتمام مهامك الوظيفية وإجراء مكالمات المؤتمرات الخاصة باجتماعات العمل.


تزعم أحدث التسريبات أن شركة سامسونج Samsung، تخطط لإطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2، وسلسلة Galaxy Note 20 في بداية شهر أغسطس، حيث أشارت الشائعات التي نشرت في كوريا أن عملاق تصنيع الهواتف الذكية ستعاد الإعلان عن  منتجاتهاالجديدة في نفس الشهر كما في العام الماضي.


فى ظل موجة الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مقتل الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد، أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى فيسبوك عن إجراء تغييرات في سياسة العنف وذلك بعد منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل.


يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي Play Store على ملايين التطبيقات والألعاب التى يقوم المستخدمين بتحميلها يوميًا، إلا ان هناك مشكلة تواجه محبي تجربة العديد من التطبيقات المتنوعة، عندما يريدون التخلص منها. 


يبحث دومًا محبو هاتف آبل الشهير آيفون عن أفضل العروض لإقتناء أحد إصداراته، بسبب الإرتفاع الملحوظ فى أسعار معظم إصداراته، وأحيانًا يدفعهم السعر الباهظ لإقتناء هاتف أندرويد أقل سعرًا، إلا أن الفرصة لا زالت سانحة لإقتناء نسخة من آيفون 8 بأقل من سعره الأصلى بكثير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 كاميرات وسعر أقل .. سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يفعل مكالمة فيديو تضم 8 أشخاص لـ آيفون وأندرويد.. سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي

بطارية 7000 مللي أمبير وكاميرا تدور في جميع الاتجاهات.. سامسونج Galaxy Fold 2 هاتف خارق للعادة .. شاهد

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تطلق وضع الـ Dark Mode.. تطبيق Google Duo يتيح المكالمات العائلية

هاتف Galaxy Note 20 Ultra.. عملاق قادم من سامسونج.. سعر ومواصفات

كاميرا ثلاثية الأبعاد وأخرى للفيديو 360 درجة.. سامسونج تصدر +Galaxy Note 20 بإمكانيات خارقة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

اللهم لا حسد .. أفخم السيارات في جراج الفنانة أحلام

الرعاية الصحية: توفير الأدوية والمسحات شرطان لاستقبال مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

سيبه هو مش خدام .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة .. فيديو

ارتفاع جديد لإصابات فيروس كورونا في ليبيا

مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك .. فيديو

في يوم واحد .. تسجيل إصابة 343 طفلا بكورونا في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

حكاية أول قطار سكة حديد داخلى فى العالم تم إنشاؤه على أرض مدينة الغردقة

بالحديدة .. شرطي أمريكي يعتدي بوحشية على طالبة في مظاهرات فلويد| فيديو