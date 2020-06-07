أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبرز مشكلات ببجي PUBG .. وزوكربيرج يتعهد بمراجعة سياسة فيسبوك

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
بعد طرحها تحديث جديد يجلب وضع الغابة الغامض، أثارت لعبة القتال الافتراضى وساحات الحرب الإلكترونية ببجي PUBG، مؤخرا غضب الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويتطلب وضع لعبة ببجي PUBG الأخير، من اللاعبين الركوع امام أحد الأصنام، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن لعبة ببجي PUBG، وأهم الأحداث والقرارات التى تعرضت لها خلال السنوات الماضية.
قال مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ فيسبوك Facebook، إن الشركة ستراجع سياساتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى، بعد أن انتقد موظفو الشركة الأمريكية رئيسهم بسبب رفضه إزالة المشاركات المثيرة للجدل التي نشرها الرئيس دونالد ترامب Donald Trump.
من الصعب العثور على كاميرا ويب جيدة هذه الأيام، خاصة مع انتقال العديد من الناس حول العالم إلى العمل من المنزل، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تحتاج إلى "كاميرا ويب" لمساعدتك على اتمام مهامك الوظيفية وإجراء مكالمات المؤتمرات الخاصة باجتماعات العمل.
تزعم أحدث التسريبات أن شركة سامسونج Samsung، تخطط لإطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2، وسلسلة Galaxy Note 20 في بداية شهر أغسطس، حيث أشارت الشائعات التي نشرت في كوريا أن عملاق تصنيع الهواتف الذكية ستعاد الإعلان عن منتجاتهاالجديدة في نفس الشهر كما في العام الماضي.
فى ظل موجة الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مقتل الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد، أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى فيسبوك عن إجراء تغييرات في سياسة العنف وذلك بعد منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل.
يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي Play Store على ملايين التطبيقات والألعاب التى يقوم المستخدمين بتحميلها يوميًا، إلا ان هناك مشكلة تواجه محبي تجربة العديد من التطبيقات المتنوعة، عندما يريدون التخلص منها.