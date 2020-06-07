أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبرز مشكلات ببجي PUBG .. وزوكربيرج يتعهد بمراجعة سياسة فيسبوك

ببجي PUBG،

وأهم الأحداث والقرارات التى تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

بعد طرحها تحديث جديد يجلب وضع الغابة الغامض، أثارت لعبة القتال الافتراضى وساحات الحرب الإلكترونية ببجي، مؤخرا غضب الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويتطلب وضع لعبة ببجي PUBG الأخير، من اللاعبين، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن لعبة