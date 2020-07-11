أهم الأخبار.. قفزة فى عدد متعافي كورونا.. مصر ترفض اقتراح إثيوبيا حول سد النهضة.. وفاة مى مسحال

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..





قوة ضاربة وتفوق نيراني.. فوربس: الجيش المصري قادر على سحق الوجود العسكري التركي في ليبيا

مع إصرار تركيا على التدخل بلا توقف في ليبيا وتأجيج الصراع الأهلي فيها، فإن الجيش المصري على أهبة الاستعداد للتصدي لهذه التحركات التركية ووقف أي تقدم عسكري تركي على الأراضي الليبية، وفق ما رأت مجلة "فوربس" الأمريكية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الإصابات تجاوزت الـ80 ألفا.. الصحة: قفزة فى عدد المتعافين من كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بدء العمل به بعد 14 شهرا .. تفاصيل إنشاء مصر أكبر مصنع للغزل في العالم.. فيديو

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تفاصيل إنشاء الدولة المصرية، لأكبر مصنع للغزل في العالم، وذلك بمدينة المحلة، مؤكدا أن تكلفة إنشاءات المصنع ما يقرب من 780 مليون جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رقم صادم.. 97 حالة إصابة بفيروس كورونا في الدوري السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن نتائج الفحوصات التي خضع لها لاعبو ومدربو أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، قبل استئناف المسابقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





انتشال 7 جثامين من شاطئ النخيل حتى الآن

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إنه تم انتشال ٧ جثامين حتى الآن من شاطئ النخيل، الذي شهد غرق 11 شخصًا فجر اليوم، وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ساديو ماني يكشف حقيقة "أنانية" محمد صلاح في المباريات

كشف السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن حقيقة وجود بعض الأنانية من زميله في الفريق، لاعبنا المصري محمد صلاح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





احذروا ذبح الأضاحي خارج المجازر يسبب هذه الأمراض.. تفاصيل

قال الدكتور أيمن عادل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، إن كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق اللحوم وليس لها علاقة بها ولكن يمكن أن تنتقل عن طريق التلامس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









أمراض الخفافيش أشد خطورة من فيروس كورونا.. تفاصيل

اضغط هنا. نشرت صحيفة "الديلى ميل " دراسة جديدة تفيد بأن الفيروس الذي يسبب الإصابة بـ"كوفيد-19"، تطور بعد عدة مراحل، واندماج مجموعة من الفيروسات المختلفة ليظهروا بشكل واحد في فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل





بالقانون.. هل يجوز اعتراض الأهلي على طلب الزمالك تسجيل شعار نادي القرن

تنتظر جماهير الكرة المصرية رد فعل النادي الأهلي على ما أعلنه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تسجيل شعار نادي القرن لكرة القدم لدى وزارة التموين.. فيما كشف مصدر مسئول عن حقيقة المستند الذي أظهره المستشار مرتضى منصور خلال إعلانه تسجيل شعار نادي القرن مؤكدا أنه مستند طلب تسجيل شعار نادي القرن وأنه لم يتم التسجيل رسميا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تقرير يحذر من خطط تركيا للسيطرة على الهلال النفطي في ليبيا باحتلال سرت والجفرة

كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أهداف التواجد العسكرى التركى في ليبيا، ومخطط تركيا الخبيث لتهديد مصالح الدول الأوروبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تفاصيل سقوط حزقيال ليفي إمبراطور رقص العراة في إسرائيل

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية تفاصيل سقوط امبراطور رقص العراة في إسرائيل، وقالت إنه حزقيال ليفي، أحد سكان مستوطنة أخيعازر، بوسط إسرائيل، كان يعتبر لمدة سنوات عديدة ملك امبراطورية العاريات في إسرائيل. وكل من بحث عن راقصة عارية لحفلات الشباب أو العزاب، أو الملاهي الليلية، الفعاليات الليلية الحميمة في المنازل الخاصة، عرف شخص واحد، إنه حزقيال ليفي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بشرى لـ الأهلي .. رحيل مهاجم الوداد المغربي رسميا

أعلن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، اليوم عن فسخ عقد المهاجم جويل ماندوندو الأوغندي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تشييع جثمان المنتجة مي مسحال صباح غدٍ

أعلنت أسرة المنتجة والكاتبة مي مسحال عن تفاصيل جنازتها، إذ ينتظر خروج الجثمان من منزلها، وذلك في العاشرة صباحًا ليتم الصلاة عليها في مسجد صغير أسفل البيت ليتم دفنها بعد ذلك في طريق الواحات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





خطوة مؤسفة.. اليونسكو تهاجم قرار أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة "اليونسكو" عن أسفها الشديد لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد دون إجراء حوار مسبق حول وضع المتحف الذي كان قبل قرون كاتدرائية بيزنطية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





المرحلة النهائية والنتائج جيدة جدا .. استشاري يزف بشرى بشأن لقاح موسكو ضد كورونا

زف الدكتور أحمد سعد أمين استشاري أمراض الباطنة بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والتي تعمل عليه دولة روسيا منذ شهر مارس الماضي، مؤكدا أن روسيا تبدأ المرحلة النهائية من اختبارات لقاح مضاد لـ "كورونا".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصر تطرح بدائل لحل أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تناقشها في الاجتماع الوزارى الثلاثى

تواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين حيث تم اليوم الجمعة 10 يوليو عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصر ترفض اقتراح إثيوبيا بتأجيل البت فى النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة

تواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالإتفاق حول ملء و تشغيل سد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين حيث تم اليوم الجمعة 10يوليو عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض بشأن سد النهضة

تواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، حيث تم اليوم الجمعة، عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مكالمة مسربة تكشف طريقة دفع رواتب مرتزقة أردوغان السوريين بليبيا

عرض الإعلامي محمد موسى، مكالمة مسربة لاثنين من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





في ثامن أيام اجتماعات سد النهضة .. عقد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث

تواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، حيث تم اليوم الجمعة، عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ظهرت عارية في ذئاب لا تأكل اللحم .. قصة ناهد شريف في تريند الزمن الجميل

عرضت القناة الرسمية لموقع صدى البلد الإخباري، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الحلقة الثالثة من برنامج «تريند الزمن الجميل» الذي يهتم بأرز الموضوعات المثيرة في هذا الزمن، وحظيت باهتمام الجمهور، وكانت ستتصدر التريند إن حدثت في الوقت الراهن، وهو برنامج تخيلي يقدمه خالد جمال، للجمهور والمتابعين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مسئولة سابقة بـ "فاو": سد النهضة خطر على مصر والسودان

نقلت قناة "العربية عن مسئولة سابقة بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تأكيدها أن سد النهضة الإثيوبي يشكل خطرًا على مصر والسودان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شاطئ الموت.. غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل بالعجمي.. انتشال 6 جثامين والبحث عن الآخرين

ذكرت الإدارة العامة للسياحة والمصايف أن 11 شخصًا غرقوا داخل شاطئ النخيل بالعجمي، وتم انتشال عدد ٦ جثامين وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









مغلق من 20 سنة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

كشف سامسون ادامو مدير المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن موقف الاتحاد النهائي بشأن مطالبة نادي الزمالك لـ لقب نادي القرن خلال الفترة الحالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لا مهرب منه.. دراسة مخيفة تكشف استمرار أعراض كورونا لدى 90% من المتعافين

كشفت دراسة مثيرة للقلق أن نحو 90% من المتعافين من فيروس كورونا يستمرون في الشعور بأعراضه، بما في ذلك إعياء منهك حتى بعد شهرين من التعافي منه وتأكيد الاختبارات خلو أجسادهم منه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









فيديوهات خادشة.. ضبط بسنت محمد - فتاة تيك توك