أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مميزات جديدة في نظام iOS 14 لالتقاط صور معكوسة لـ السيلفي.. وأبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max

كشفت تقارير أن نظام التشغيل iOS 14 القادم من آبل يحتوى على ميزات جديدة، لم يتم الكشف عنها، لالتقاط الصور بشكل أسرع والتحكم في التعرض للضوء بسهولة أكبر سواء في الوضع النهارى أو الليلى.
قامت شركة جوجل Google بتقديم عرض مغرى لمستخدمى منتجاتها، بإعطائهم 100 جيجا بايت مجانا في تطبيق Dropbox لتخزين الملفات، مقابل شراء احد أجهزة لاب توب Chromebook.
لاشك أن هاتف آيفون هو الأشهر فى العالم ومحط أنظار الملايين لمال يقدمه من أداء مميز بالإضافة لتصميم مبهر، لذلك فهو محط إهتمام الكثيرين إلا أن سعر المرتفع يمنعهم من شراء أحد إصداراته، ولكن الفرصة لا زالت سانحة حيث يمكنك إقتناء نسخة من آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا.
قام تطبيق المراسلة Telegram تيليجرام بإجراء تحديثا جديدا لمستخدميه ينافس به تطبيق واتسآب ، بإضافة عدد من الميزات منها أنه سيتيح للمستخدمين إرسال ملفات بحجم أكبر في الرسائل تصل إلى أكثر من 2 جيجا بايت، وهو الأمر الذى لم يكن متاحا من قبل.
ينتظر الجميع بفارغ الصبر هواتف آيفون القادمة iPhone 12 القادمة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال بريق هواتف iPhone 11 تلمع في أعين محبى الهاتف الذكية الرائدة من آبل، وخاصة هاتفى iPhone 11 Pro وكذلك هاتف iPhone 11 Pro Max .