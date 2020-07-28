حدث ليلا.. وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة.. شركة أمريكية تعلن موعد ظهور لقاح كورونا.. إثيوبيا تخسر 100 مليون دولار.. وقناة الزمالك تقطع الإرسال عن مرتضى منصور عقب الهجوم على مسئوليها

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 28-7، ونستعرضها على النحو التالي:











دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق لتسريح {الميليشيات العنيفة} ونزع سلاحها وإعادة دمجها.











رشَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الضابط المتقاعد والرافض لنشر قوات أمريكية في الخارج؛ من أجل تولي منصب سفير بلاده في ألمانيا.









كشف الدكتور عمرو مشالي، نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، استشاري الباطنة، أن والده قد غيبه الموت، فجر اليوم، بشكل مفاجئ؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية.









رحل الدكتور محمد مشالي، استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"، فجر اليوم الثلاثاء، في منزله.









تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو للدكتور محمد مشالي، الشهير بطبيب الغلابة، وهو يحكي سبب إفناء حياته لمساعدة الفقراء والمحتاجين ومساعدتهم في مداواة مرضاهم.











كشف الدكتور عمرو مشالي، نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، استشاري الباطنة أن والده قد غيبه الموت بشكل مفاجئ لتعرضه لوعكة صحية إثر أزمة قلبية.









أكدت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، الشهير بـ طبيب الغلابة، خبر وفاته منذ قليل في منزلة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة فارق الحياة على أثرها.





غيب الموت الدكتور محمد مشالي، استشاري الأمراض الباطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" عن عمر ناهز ٨٢ سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بمنزله بطنطا، اليوم، وهو الأمر الذي أثار حزنا كبيرا لدى محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" فور علمهم بنبأ رحيله المفاجئ.









أكدت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، استشاري الباطنة والأمراض المعروف بـ طبيب الغلابة، وفاته إثر ازمة قلبية مفاجئة داخل منزله.









أفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"، بأنه توفي منذ قليل إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا.









تكبدت إثيوبيا خسائر تقدر بما يقرب من 100 مليون دولار؛ نتيجة قطع خدمة الإنترنت في البلاد لمدة شهر، خلال يوليو الجاري.











أغلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، بعد انتهاء الوقت المحدد لها.









أعلن مسئولون أمريكيون وعاملون في شركة "مودرنا" عن إمكانية جاهزية لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري.











عبر حسام غالي، لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، عن استيائه من الصراعات المتواجدة داخل الساحة الرياضية المصرية بين قطبي الكرة "الأهلي والزمالك".









قطعت قناة الزمالك، الإرسال عن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، أثناء بث المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية على الهواء مباشرة.