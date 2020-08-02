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توك شو

أخبار التوك شو.. بدء المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك.. سبب تراجع أعداد المصابين بكورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:15 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور لطيف
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:


قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم دائما وابدا بصحة المواطن، لذلك قامت  وزارة الشباب والرياضة على الفور بتنفيذ مبادرة "دراجتك صحتك" من خلال مشروع قومى كبير خاص باللياقة البدنية والصحة.


قالت مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة فى نقابة المحامين، إن دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية للمرأة والبيئة الحاضنة للقانون.


قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الهدف من مبادرة تمكين 20 ألف شاب من العمل المهني الحر في مجالات التسويق الإلكتروني هو الحصول على مهن ووظائف داخل مصر أو خارجها بعد التدريب على المهارات.


قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن هناك 260 مقرًا لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة القائمين على المشروعات بالتعاون مع 6 بنوك.  


قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، إن التصنيف الدورى لمصر لتحصيل الضرائب مرتفع جدا بسبب مساهمة الممولين فى  سداد الضريبة.


استعرض برنامج ، "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرا  حول تأمين الداخلية احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.


استعرض "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحي بمحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة.



قال الدكتور محمد المنيسي، استاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أى مرض خاصة جائحة فيروس كورونا ، لا يمكن أن تتراجع أعداد الإصابة به إلا بعد ظهور اللقاح أو وجود علاج،  مضيفا: وبالرغم من عدم وجود لقاح حتى الآن ولكنها قيد التجارب.


قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ضريبة الدخل من أهم مصادر الدخل للدولة، لافتًا إلى أن التعديلات على ضريبة الدخل الجديدة أكثر عدالة، مما يتماشى مع الدستور المصري.


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