أخبار التوك شو.. بدء المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك.. سبب تراجع أعداد المصابين بكورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم دائما وابدا بصحة المواطن، لذلك قامت وزارة الشباب والرياضة على الفور بتنفيذ مبادرة "دراجتك صحتك" من خلال مشروع قومى كبير خاص باللياقة البدنية والصحة.





مها أبو بكر: دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة المصرية

قالت مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة فى نقابة المحامين، إن دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية للمرأة والبيئة الحاضنة للقانون.





الاتصالات: نستهدف مساعدة الشباب للحصول على فرص عمل في السوق الإقليمي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الهدف من مبادرة تمكين 20 ألف شاب من العمل المهني الحر في مجالات التسويق الإلكتروني هو الحصول على مهن ووظائف داخل مصر أو خارجها بعد التدريب على المهارات.





بـ 14 مليارا و634 مليون جنيه.. التنمية المحلية: المنيا أكثر المحافظات تنفيذا للمشروعات الصغيرة

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن هناك 260 مقرًا لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة القائمين على المشروعات بالتعاون مع 6 بنوك.





منك وإليك.. مدير البحوث الضريبية: الدولة قدمت دعما يصل إلى 379 مليار جنيه لبناء 310 آلاف وحدة سكنية

قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، إن التصنيف الدورى لمصر لتحصيل الضرائب مرتفع جدا بسبب مساهمة الممولين فى سداد الضريبة.





"صباح الخير يامصر" يعرض تقريرًا عن جهود الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى

استعرض برنامج ، "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرا حول تأمين الداخلية احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.





شديد الحرارة والرطوبة 80%.. تعرف على طقس ثالث أيام عيد الأضحى

استعرض "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحي بمحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة.









أستاذ جهاز هضمي: وعى المواطنين وراء تراجع أعداد الإصابة بكورونا

قال الدكتور محمد المنيسي، استاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أى مرض خاصة جائحة فيروس كورونا ، لا يمكن أن تتراجع أعداد الإصابة به إلا بعد ظهور اللقاح أو وجود علاج، مضيفا: وبالرغم من عدم وجود لقاح حتى الآن ولكنها قيد التجارب.





كريم العمدة: لا يوجد ضرائب على الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ضريبة الدخل من أهم مصادر الدخل للدولة، لافتًا إلى أن التعديلات على ضريبة الدخل الجديدة أكثر عدالة، مما يتماشى مع الدستور المصري.







